Familjehemskonsulent
2026-05-16
Om rollen
Som familjehemskonsulent hos oss är din huvudsakliga uppgift är att utreda, handleda och utbilda våra familjehem. Du fungerar som spindeln i nätet runt den placerade och är det professionella stödet som säkerställer att vården håller hög kvalitet och att familjehemmen har de verktyg de behöver för sitt uppdrag. Du kommer vara del av ett team med kollegor, arbeta nära behandlare och arbetsleda nätverket runt den placerade som består av olika professioner. Som familjehemskonsulent hos oss är du del av en behandlingsinsats i komplexa resursbehövande uppdrag .
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Genomföra noggranna utredningar av nya familjehem.
Ge kvalificerad handledning till befintliga familjehem
Utbilda och förbereda familjer inför deras uppdrag.
Dokumentation och skriftlig rapportering enligt gällande lagstiftning.
Samverka med socialtjänst och andra relevanta aktörer.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har en djup förståelse för familjehemsvårdens komplexitet. För att vara aktuell för tjänsten krävs:
Socionomexamen: Du har en avslutad utbildning med godkänd examen.
Handledarutbildning: Du har specifik vidareutbildning i handledning riktad mot familjehem.
Erfarenhet: Du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete med familjehemsvård.
Utredningskompetens: Du har praktisk erfarenhet av att genomföra familjehemsutredningar.
Språklig förmåga: Du har mycket goda kunskaper i svenska, med en särskild förmåga att uttrycka dig väl och rättssäkert i skrift.
Körkort: B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är självständig och strukturerad. Du har en personlig mognad och förmågan att analysera komplexa situationer med barnets bästa i fokus.
Vi erbjuder
Ett stöttande kompetent team, extern handledning, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider
Omfattning
100%
Ansökan
