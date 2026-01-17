Familjehemskonsulent
2026-01-17
Kasam Behandlingsfamiljer söker familjehemskonsulent,
Vill du arbeta nära barn, familjehem och professionella team, i en verksamhet där kvalitet, relation och barnets bästa alltid står i centrum?
Nu söker Kasam Behandlingsfamiljer en engagerad, erfaren och trygg familjehemskonsulent som vill vara med och utveckla vår växande verksamhet.
Kasam Behandlingsfamiljer är en specialistverksamhet som bedriver konsulentstödd familjehemsvård med fokus på barn och unga med komplex problematik, ofta i kombination med trauma, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska svårigheter.
Vi arbetar teambaserat och nära våra familjehem, med tydlig struktur, kontinuerlig uppföljning och hög professionalitet.
Om rollen
Som familjehemskonsulent hos oss har du en central roll i arbetet kring barnet och familjehemmet. Du ansvarar för stöd, vägledning och uppföljning av familjehemmen i deras uppdrag samt samverkar tätt med socialtjänst och vårt interna team.
Arbetet är självständigt men aldrig ensamt, du ingår i ett tvärprofessionellt team med bland annat behandlingsamordnare, familjebehandlare, DBT-terapeuter, specialpedagog och verksamhetschef.Dina arbetsuppgifter
Stöd, vägledning och uppföljning av familjehem
Regelbunden kontakt och samverkan med socialtjänst
Uppföljning av vård- och genomförandeplaner
Dokumentation och rapportering
Deltagande i matchning, uppföljningsmöten och behandlingskonferenser
Rekrytering och bedömning av familjehem
Bidra till utveckling av verksamhetens kvalitet och arbetssätt
Vi söker dig som
Är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning
Har erfarenhet av privat familjehemsvård och arbete inom socialtjänsten
Är trygg, strukturerad och relationsskapande
Arbetar självständigt, målmedvetet och lösningsfokuserat
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande
Handledarutbildning
Steg 1 utbildning inom KBT, PDT eller familjeterapi
DBT-utbildning
Vi erbjuder
En värderingsstyrd och kvalitetsfokuserad verksamhet
Nära ledarskap och starkt teamstöd
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Fast lön och goda anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag och möjlighet till träning på arbetstid
Ett arbetsklimat präglat av tillit, professionalism och engagemang
Mer om Kasam Behandlingsfamiljer
Kasam Behandlingsfamiljer bedriver konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinriktning. Verksamheten är en del av Essensa Behandling och arbetar på uppdrag av socialtjänsten med barn och unga som har behov av strukturerade, trygga och individanpassade insatser. Insatserna samordnas utifrån barnets behov och kan omfatta specialpedagogiskt stöd, behandling, färdighetsträning samt stöd och handledning till familjehem. Genom nära samverkan mellan olika professioner skapas sammanhållna och hållbara placeringar.
Kasam Behandlingsfamiljer arbetar systematiskt med kvalitetssäkring och uppföljning. Verksamheten präglas av tydliga strukturer, ansvarstagande och regelbunden egenkontroll för att säkerställa att insatserna håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och uppdrag.
Vår utgångspunkt är barnets bästa. Med mod, struktur och tvärprofessionellt samarbete utvecklar vi familjehemsvård som är långsiktigt hållbar och anpassad efter varje barns individuella behov.
