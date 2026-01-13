Familjehemskonsulent
Familjehemsvården Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Helsingborg
2026-01-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjehemsvården Sverige AB i Helsingborg
Vi växer och söker nu en familjehemskonsulent på deltid. Drivs du av att hjälpa människor till ett bättre liv? Då har vi något gemensamt. Sök tjänsten redan idag!
Om verksamheten
Familjehemsvården Sveriges verksamhet har specialistkompetens och arbetar med kraftigt förstärkt familjevård för barn och unga samt vuxna. Vi erbjuder omfattande konsulentstödda behandlingsinsatser i kombination med ett stort engagemang från familjehemmet. Oftast är minst en av familjehemsföräldrarna hemma på heltid för att tillgodose behovet av stöd, struktur och stabilitet.
Om tjänsten
Rollen som familjehemskonsulent handlar främst om att handleda och stödja familjehem i deras uppdrag. Uppdragen är placerade barn och ungdomar i familjehem från 0-21 år, samt vuxna och Kriminalvårdsklienter. Familjehemmen finns i södra Sverige och besöks regelbundet.
Utöver detta innefattar dina arbetsuppgifter i huvudsak följande;
Att fysiskt besöka familjehemmet.
Ansvar för löpande dokumentation.
Utreda potentiella familjer och se till att de genomgår vår grundutbildning för nya familjehem.
Ha kontakt med socialtjänst och övriga vårdinsatser/myndigheter.
I vissa fall ha stödjande och behandlande insatser mot den placerade.
Omvärldsbevakning gällande sådant som berör verksamheten.
Tillse att verksamheten drivs i enlighet med lagar och föreskrifter.
Teamarbete med andra enheter inom organisationen.
Beredskap.
Vi erbjuder
Inom givna ramar får du stort ansvar och möjlighet att själv påverka ditt dagliga arbete. Du kommer till en familjär och trivsam arbetsplats. För oss är kompetensutveckling mycket viktigt vilket innebär vi har mycket fokus på kontinuerlig fortbildning. Vi erbjuder dig förmånliga friskvårdsförmåner. Du får extern handledning.
Om dig
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har motsvarande utbildning samt handledarutbildning, och har erfarenhet av familjevård. Ovan nämnd utbildning och erfarenhet samt B-körkort är ett krav för att söka tjänsten.
Som person har du en hög drivkraft, ansvarskänsla, är nyfiken, för processer framåt och ser helhetsbilden genom kontinuerlig systematisk uppföljning inom alla delar. Du är engagerad, noggrann, prestigelös och bra på att bemöta människor.
Annat viktigt att veta
Rekrytering kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden. Som ett led i rekryteringsprocessen kommer även personlighetstester att tillämpas. Den som erbjuds anställning krävs enligt lagen om registerkontroll utdrag ur rikspolisstyrelses belastningsregister.
Socionom eller motsvarande utbildning
Handledarutbildning inom familjehemsvård
Erfarenhet av familjevård
B-körkort
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb.
Familjehemsvården Sverige AB
Engelska Gången 14
254 51 HELSINGBORG
Fredrik Lavess kontakt@familjehemsvarden.se
