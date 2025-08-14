Familjebehandlare till Ungdomscentrum
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2025-08-14
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Är du genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och deras familjer? Vill du dessutom arbeta på en arbetsplats där vi arbetar som ett team och har som mål att finnas till, stötta och göra skillnad för de vi möter? Då kan Ungdomscentrum vara arbetsplatsen för dig!Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling, samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan och som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut. Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, och vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare på Ungdomscentrum har du olika typer av samtalsstöd både enskilt med ungdomar och med hela familjesystemet. Det kan både vara kortare och längre samtalskontakter. Du bör ha en förmåga att arbeta självständigt men även kunna samarbeta med dina kollegor i olika ärenden. Som person måste du vara genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och deras nätverk. Du bör även ha en förmåga att motivera till en positiv förändring. Du har din arbetsplats i huvudsak förlagd i Ungdomscentrums lokaler men det kan också innebära arbete hemma hos familjer. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du repulse utbildning, FFT utbildning, systemteoretisk utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 och utbildning i Community reinforcement approach (CRA) ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha flerårig erfarenhet att arbeta med ungdomar i socialt arbete och av att arbete med familjebehandling. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta med unga lagöverträdare och av att arbeta med människor i kris. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Du behöver även ha B-körkort. Har du språkkunskaper utöver svenska ses även det som meriterande.Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som är en serviceinriktad person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef, 018-727 27 53.Fackliga företrädare:Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.Anställning kan ske först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-00542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Aylin Blom 018-727 03 95 Jobbnummer
9457682