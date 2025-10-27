Familjebehandlare till Ungdomscentrum
2025-10-27
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Har du erfarenhet av arbete med familjebehandling och är genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och deras nätverk? Är du bra på att motivera till en positiv förändring? Då kan det här vara jobbet för dig!
Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, skadligt bruk/beroende, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling, samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan och som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut. Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare på Ungdomscentrum har du olika typer av samtalsstöd både enskilt med ungdomar och med hela familjesystemet. Det kan både vara kortare och längre samtalskontakter. Du kommer att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor i olika ärenden.
Tjänsten innefattar även samverkan med andra förvaltningar i syfte att förebygga skadligt bruk och beroende. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetarexamen och erfarenhet av arbete med familjebehandling. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har FFT (funktionell familjeterapi) utbildning, systemteoretisk utbildning och RePulse utbildning. Det är en fördel om du har erfarenhet att arbeta med ungdomar med skadligt bruk eller beroende. Har du språkkunskaper utöver svenska och engelska ses det som meriterande.
Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Anställning kan ske först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-00896". Omfattning
