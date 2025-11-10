Familjebehandlare till Tidigt stöd
2025-11-10
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen söker en familjebehandlare till Tidigt stöd.
Det är alltfler föräldrar och barn som tar del av våra insatser. Därför förstärker vi nu enheten med ytterligare en familjebehandlare. På Enheten Tidigt stöd får du 16 kollegor som arbetar med stöd till föräldrar och barn på många olika sätt. Enheten erbjuder många olika insatser utan behovsprövning som du kommer att vara med och utföra.
Arbetet innebär stödinsatser till familjer med barn i åldern 0-17 år individuellt och i grupp, med särskilt fokus på familjer med små barn. På enheten bedrivs just nu mycket utvecklingsarbete vilket du kommer involveras i. Du kan även behöva arbeta med andra förekommande arbetsuppgifter på enheten.
Som familjebehandlare hos oss har du stort eget ansvar och behöver kunna arbeta självständigt samt få till ett gott samarbete med barn, föräldrar, kollegor och samverkanspartners. Vi arbetar över hela kommunen vilket innebär att vi möter familjer i deras hem, i våra egna lokaler och ibland på andra platser.
Vi söker dig
Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete i socialtjänst samt erfarenhet av att arbeta med stöd till barn och föräldrar. Vi erbjuder insatser genom många olika metoder och arbetssätt.
Arbetsuppgifterna kräver att du är socionom eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Det är meriterande men inget krav med utbildning och kunskap i Trygghetscirkeln, ABC, Marte Meo, PYC, Komet, Stödgruppsledarutbildning, grundläggande psykoterapi (Steg 1). Erfarenhet av arbete med förebyggande stöd till barn och föräldrar samt familjebehandling är meriterande. Du kan göra viktiga prioriteringar i olika situationer som uppstår, ibland av akut karaktär.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt vana vid att arbeta med Officepaketet i Windows. Det är även meriterande om du har kunskaper i fler språk såsom arabiska eller dari.
Körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
På Tidigt stöd kommer du att arbeta i en arbetsgrupp med kollegor som har bred kompetens och lång erfarenhet. I Lund arbetar du i en tillitsbaserad organisation som är i ständig utveckling. Våra insatser följer målgruppens behov och aktuell kunskap. I enheten finns en kultur av att vi värnar vår gemenskap och delar med oss av det vi kan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
I Lund arbetar vi tillsammans för att se till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi satsar på tidiga och frivilliga insatser genom en väl utvecklad öppenvård. På enheten arbetar totalt 14 medarbetare uppdelade i olika team med insatser utan behovsprövning. Vi värdesätter kunskap och förmåga att ta ansvar.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
