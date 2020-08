Familjebehandlare - Haninge Kommun - Administratörsjobb i Haninge

Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge2020-08-26Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Välkommen att utvecklas med ossPå barnenheten arbetar två team med myndighetsutövning och ett team med familjebehandling.Vi utreder familjer med barn 0 - 11 år och tillsätter olika former av insatser som vi också följer upp.Hos oss arbetar 5 familjebehandlare, 17 socialsekreterare, 3 gruppledare, 1 specialistsocionom, 1 administrativ assistent samt 1 enhetschef.En del av vårt uppdrag är att utveckla arbetsmetoder där utredare och familjebehandlare går in tillsamman för att tidigt möta upp familjers olika behov. Ett exempel är tidigt familjestöd där utredare och behandlare går in som ett team för att direkt kunna arbeta för skydd, snabbt stöd och vara en del av processen. Ett annat exempel är att gå in med förstärkt krisstöd för barn efter polisförhör. I uppdraget ingår också att ge traditionell familjebehandling efter insatsbeslut.Ditt uppdragSom familjebehandlare arbetar du med att stärka föräldrars kompetens och gynna en positiv kommunikation i familjerna. Ditt arbete som familjebehandlare grundar sig främst på system- och anknytningsteori, men även på kognitiv beteendeterapi.Arbetet bedrivs både i våra egna lokaler samt i familjernas hemmiljö.Du som familjebehandlare arbetar med utvärdering enligt den evidensbaserade metoden, FIT Outcomes, utarbetad av Scott Miller.Det här söker vi hos dig- Du är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning- Du har en terapeutisk vidareutbildning motsvarande steg 1, helst med inriktning mot familj/systemteori- Du har flerårig erfarenhet av familjebehandling- Du kan strukturera och prioritera i ditt arbete, har god samarbetsförmåga och stort engagemang i rollen som behandlare- Att det är roligt att arbeta i team är en självklarhet för dig- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetDet här kan vi erbjuda digVi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.Vill du veta mer? Kontakta gärna :Ulrika Thorsson, Enhetschef 08-606 84 63 mail: ulrika.thorsson@haninge.se Anette Melin, Gruppledare 08-606 84 76 mail: anette.melin@haninge.se eller gå in på vår hemsida: www.haninge.se för läsa mer om vår verksamhet.Provanställning kan komma att tillämpasVälkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2020-08-26MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-18Haninge kommun5333437