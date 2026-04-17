Familjebehandlare
2026-04-17
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen är en verksamhet bestående av tre enheter, barn- och familj, vuxen och administration, totalt 20 medarbetare. Verksamheten leds av en verksamhetschef. I både vuxenenheten och barn- och familjeenheten arbetar både myndighetsdelen i form av socialsekreterare och personal som arbetar med öppenvårdsinsatser i olika former så som behandling, familjestöd, insatser för barn och unga samt familjebehandling. Vi är ett litet kontor där samarbete och samverkan är viktiga ledord. Det är korta beslutsvägar och ett verksamhetsnära ledarskap.
Nu söker barn- och familjeenheten en familjebehandlare. I enheten finns två familjebehandlare och detta blir således den tredje tjänsten. Vi har kommit långt i arbetet med omställningen till nya Socialtjänstlagen och våra insatser till familjer och enskilda erbjuds via insats utan biståndsbeslut. Den enskilde söker själv hjälpen och familjebehandlaren formar uppdragen tillsammans med familjen/den enskilde. Vi arbetar också fortsatt med insats utifrån biståndsbeslut. Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med att bidra till ett förändringsarbete tillsammans med familjerna och stärka och trygga relationer mellan barnen och deras föräldrar. Vi utgår från systemteori med fokus på resurser och relationer och där vi försöker hjälpa människor att stärka det som redan fungerar istället för att fokusera på brister. Vi strävar efter att anpassa vårt arbete utifrån de behov familjen har och utformar stöd och behandling i samråd med familjen utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har stor bredd på uppdragen och arbetar med både enklare och mer omfattande och komplicerande ärenden och olika typer av problematik.
Det förekommer nätverksmöten och du kan komma att leda olika gruppverksamheter, även kvällsarbete kan förekomma.
Dokumentationsskyldighet enligt gällande lagstiftning.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen, beteendevetare eller annan likvärdig kompetens inom det sociala, psykosociala och behandlingspedagogiska området.
B - körkort, då det förekommer resor i tjänsten
God förmåga att i svenska språket uttrycka dig i tal och skrift
För denna tjänst kommer det bli aktuellt med uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av socialt arbete, myndighetsutövning och/eller familjearbete/behandling.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som familjebehandlare tänker vi att du har:
Ett starkt engagemang och intresse för socialt arbete
Mod att göra skillnad för utsatta människor i samhället
Goda egenskaper gällande relationsbyggande
En förmåga att vara flexibel och ser lösningar istället för hinder
Samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt
En sociala förmåga, ett positivt förhållningssätt och kan bidra med entusiasm och delaktighet i verksamheten
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På https://www.smedjebacken.se/arbete-och-naringsliv/formaner.html
kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIG INFORMATION
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta http://https://talentech-support.freshdesk.com/sv-SE/support/login/new.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Camilla Eriksson, Verksamhetschef, 0240660291, camilla.eriksson@smedjebacken.se
Maria Högstedt, VISION, 0240660091, maria.högstedt@smedjebacken.se
Arbetsplats
Vasagatan 14
777 81 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Ref.nr: 5112737272
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
