Familjebehandlare
Lidköpings Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidköping Visa alla socialsekreterarjobb i Lidköping
2026-03-13
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?
Vi står inför en spännande utvecklingsperiod med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli 2025.
Det innebär nya möjligheter, ett förstärkt förebyggande fokus och ett viktigt förändringsarbete i vår öppenvård - och nu söker vi dig som vill vara en del av detta!
En av våra familjebehandlare går på föräldraledighet i juni, och vi söker därför en engagerad och trygg familjebehandlare som vill arbeta nära barn, ungdomar och deras föräldrar i förändrings- och stödsituationer.
Om Källan
Källan består av en erfaren och kompetent arbetsgrupp med:
- 15 familjebehandlare
- 2 ungdomsbehandlare
- 2 samordnare (75%) som stöttar i det dagliga arbetet
- Vi tillhör familje- och ungdomsstödsenheten, som även omfattar två föräldrarådgivare på våra familjecentraler och en SSPF-koordinator.
Hos oss arbetar du i en tillitsfull och stödjande kultur, där samarbete, delaktighet och utveckling är centralt.
Vårt uppdrag
Vi arbetar för att förebygga, stödja och förändra - med målet att minska sociala problem och psykisk ohälsa hos barn och unga.
Tillsammans med familjerna och deras nätverk vill vi skapa förutsättningar för att:
- Barn och ungdomar ska kunna bo kvar i sin hemmiljö
- Vardagen ska fungera
- Skolgång och fritid ska bli trygga, stabila och meningsfulla
Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt, nära familjerna och göra verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Psykosocialt förändringsarbete - där du gör verklig skillnad
Som familjebehandlare hos oss arbetar du med ett aktivt och relationsnära förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar och deras föräldrar. Vi använder flera välbeprövade och uppskattade metoder, bland annat FFT, Marte Meo, Komet och Trygghetscirkeln, och du får möjlighet att arbeta både praktiskt, pedagogiskt och processinriktat.
Arbetet sker där det passar familjen bäst - hemma hos dem, i Källans lokaler eller i andra miljöer där stödet blir mest verkningsfullt. Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare och har en nära och tät samverkan för att säkerställa kvalitativa insatser.
Samverkan är en naturlig del av vårt arbetssätt. Du samarbetar med förskola, skola och andra viktiga aktörer kring barnet, och tillsammans skapar ni en helhetsbild och en hållbar plan för familjen.
Källan erbjuder även föräldrastöd både i grupp och individuellt - utan behovsprövning, helt i linje med den nya socialtjänstlagens förstärkta fokus på tidiga och lättillgängliga insatser. Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla arbetet framåt och bidra till en mer modern, förebyggande och tillgänglig socialtjänst.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av psykosocialt arbete med barn och och deras föräldrar. Att vara utbildad i några av våra metoder är meriterande. B-körkort krävs för tjänsten.
Du har god förmåga och vilja att se möjligheter och lösningar. Du har ett gott samarbete med såväl familjer som samarbetspartners men klarar även av att arbeta självständigt och strukturerat. Vi använder oss av Journal Digital för dokumentation och utvärdering. Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Arbetstiden är 8-17 med flextid. Kvällsarbete förekommer, vid särskilda behov kan även viss tjänstgöring under helg förekomma. Vikariatet är till och med 31/5-27 med möjlighet till eventuell förlängning.
I vår verksamhet måste alla, som ska anställas för att arbeta med barn och unga, visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget kan hämtas på http:// www.polisen.se/Service.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/47". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Krister Svensson, Enhetschef 0510-771039 Jobbnummer
9795232