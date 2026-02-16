Familjebehandlare
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Hallstahammar Visa alla socialsekreterarjobb i Hallstahammar
2026-02-16
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Familjecentrum är en del av IFO Öppenvård i Hallstahammar, vilken utgör den samlade öppenvården för kommunens invånare; barn, unga, familjer och vuxna. Här arbetar familjebehandlare, behandlare och boendestödjare tillsammans för att erbjuda bästa möjliga stöd. Hela vår öppenvård ligger i nära anslutning till myndighetsutövningen vilket ger oss möjlighet till en enkel och nära samverkan i gemensamma ärenden.
Nu utökar vi vår arbetsgrupp med en familjebehandlare för att kunna möta omställningen till nya Socialtjänstlagen!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare hos oss kommer du att ingå i ett team bestående av 8 engagerade familjebehandlare och en teamledare. Här arbetar vi med förändringsarbete i familjer, främst utifrån beviljade insatser från socialtjänsten men även med tidsbegränsade råd- och stödinsatser. Våra behandlingsinsatser består av förändringsarbete som följer Socialstyrelsens rekommendationer och vi lägger stor vikt vid att arbeta kunskapsbaserat med evidensbaserad metod. Vi erbjuder även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former.
I det psykosociala förändringsarbetet träffar du barn, ungdomar, vuxna och deras närstående. Du arbetar strukturerat genom att tillsammans med den enskilde sätta upp mål, följa upp och arbeta utifrån genomförandeplan och målen i uppdraget. Arbetet genomförs genom samtal på familjecentrum, hemma hos familjen eller annan plats, praktiskt förändringsarbete i hemmiljö samt i samverkan med andra aktörer såsom skola, förskola och hälso- och sjukvård.
Dokumentation sker i Lifecare, och är en viktig del av arbetet.
Som medarbetare hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, en nära och tillgänglig arbetsledning samt trevliga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker en socionom som brinner för att arbeta med familjer, barn och ungdomar med ofta komplex problematik. Önskvärda utbildningar/kompetenser är KiBB, FFT, KOMET, Trappan, våld i nära relation och systemteori. Du ska även kunna arbete i en miljö där djur förekommer. Viss kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Vi söker dig som har:
- socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- tidigare erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom socialtjänst. Meriterande om det skett inom området barn, unga och familj
- erfarenhet av att samverka och samarbeta med andra aktörer, interna och externa
- körkort för manuellt växlad bil
Som person ser vi att du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta såväl med de familjer du möter i ditt arbete, den egna arbetsgruppen som med andra samarbetspartners internt och externt. Hos dig är barnens rättigheter en ledstjärna, vilket syns i ditt dagliga arbete. Du har god förmåga till analys och reflektion. Du är ödmjuk inför familjers skiftande livsvillkor. Du bidrar även till vårt klimat som bygger på en positiv, prestigelös och utvecklingsinriktad kultur.
För att trivas i rollen som familjebehandlare är det viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Att du kan planera, organisera och driva dina processer vidare självständigt. Du har förmågan att sätta upp tydliga mål och arbeta mot dessa. Du besitter även en flexibilitet som gör att du kan förhålla dig positiv till ändrade omständigheter samt anpassa ditt synsätt och dina handlingar utifrån situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306631-2026-4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Åkerlind maria.akerlind@hallstahammar.se 0220-24619 Jobbnummer
9745989