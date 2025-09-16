Familjebehandlare
Vi söker dig som vill göra skillnad i arbetet med familjebehandling i enheten insatser och förebyggande arbete i Höör då en av våra medarbetare har gått vidare till nya utmaningar. Vi är i en förändringsresa mot omställningen till framtidens socialtjänst då den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Är du den vi söker som tillsammans med oss i Höör vill ge goda insatser till våra medborgare och skapa, utforska och arbeta i ett kreativt omställningsarbete är du välkommen att söka tjänsten som familjebehandlare i Höörs kommun.
Kommunens storlek möjliggör ett nära samarbete och korta beslutsvägar. Alla medarbetare har grundutbildning i MI och familjerådslag. Kompetenscentrum tillgodoser vårt behov av utbildning inom temat våld i nära relationer. Ansvar, tillit, respekt och bemötande utgör vår värdegrund där KASAM som begrepp är centralt i vårt arbete. Om du vill medverka till att skapa förutsättningar för vuxna, barn och ungdomar och tror på medborgarnas förmåga att göra viktiga förändringar i sina liv är detta en utmärkt möjlighet för dig. Introduktion är viktigt oavsett vilket uppdrag man har inom avdelningen.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.

Som familjebehandlare hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med övriga familje- och ungdomsbehandlare samt barnutredare.
Som familjebehandlare hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med övriga familje- och ungdomsbehandlare samt barnutredare. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av nio medarbetare. Gruppen består av fyra familje- och ungdomsbehandlare som arbetar med familjer med barn i åldrarna 0-18 år varav en behandlare som arbetar inom skolsocialt team och en behandlare som huvudsakligen kommer arbeta inom brottsförebyggande arbete, samt fyra medarbetare inom familjehemsvården.
I tjänsten ingår icke behovsprövade insatser till föräldrarna samt föräldrautbildningar ABC (för föräldrar till barn 3-12 år och tonåringar), samt Komet (för föräldrar till barn 3-11 år). Vårt familjebehandlingsarbete utgår från varje familjs unika situation och behov. Målet är att skapa hållbara förändringar och stärka familjers egna resurser. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans verkar för barns bästa varje dag.Kvalifikationer
Du är socionom eller har likvärdig högskoleutbildning med erfarenhet av behandlingsarbete.
Hos oss utgår vi ifrån att alla människor själva äger den viktigaste kraften till förändring och arbete med familjerådslag och enskildas nätverk är därför grundläggande i vårt arbete med såväl vuxna som barn.
För tjänsten som familjebehandlare är det meriterande om du har erfarenhet av familjebehandling, att hålla i föräldragrupper gärna i form av ABC och Komet, trygghetscirkeln samt har erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
