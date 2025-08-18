Familjebehandlare
Östhammars kommun, Myndighet omsorg / Socialsekreterarjobb / Östhammar Visa alla socialsekreterarjobb i Östhammar
2025-08-18
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Myndighet omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
I vår Öppenvård har vi flera arbetsgrupper och professioner som sitter i gemensamma lokaler på Gimo Torg. Som
familjebehandlare tillhör du arbetsgruppen Råd och stöd. Du kommer till en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje och gott samarbete. Du kommer att få kompetensutveckling i form av processhandledning, skräddarsydda utbildningar och tillgång till gemensamma kompetensutvecklingsprogram. Vi jobbar också aktivt med arbetsbelastningen för att bibehålla en god arbetsmiljö. Utöver det så erbjuder vi förskottssemester, möjlighet att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar, friskvårdsbidrag samt tjänstepension.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du förebyggande, stärkande och behandlande. Uppdragen kommer från Socialtjänsten i form av biståndsbeslut samt via serviceingång, vilket innebär att ungdomar och familjer själva kontaktar Råd och stöd utifrån ett behov av stöd och hjälp. I tjänsten ingår att arbeta med råd- och stödsamtal, gruppverksamhet samt traditionell familjebehandling. Som familjebehandlare arbetar du enskilt och självständigt men även tillsammans med kollegor för att uppnå uppsatta mål för barn, unga och deras föräldrar. En del av dina arbetsuppgifter kan komma att rikta sig mot våld i nära relationer samt ungdomar i missbruk/riskbruk.
I Öppenvården arbetar förutom familjebehandlare även hemterapeuter, ungdomspedagoger, behandlare missbruk och vuxenpedagoger. Du kommer utifrån uppdrag att samarbeta både med kollegor inom Öppenvården samt andra aktörer som är viktiga för ungdomen och familjen.
Enhetens arbete är under utveckling för att ligga i linje med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har högskoleexamen inom beteendevetenskap, socialt arbete eller någon annan högskoleutbildning som vi finner likvärdig. Du ska ha erfarenhet av föräldrastödsarbete samt individuellt förändringsarbete. Du är därmed väl förtrogen med de handläggningskrav och lagstiftning som styr verksamheten. Har du tidigare arbetat som familjebehandlare och/eller med missbruksbehandling är det meriterande, likaså om du har grundläggande steg 1-utbildning eller annan vidareutbildning på högskolenivå inom socialt behandlingsarbete. Önskvärt om du är utbildad i MI, ACRA, CRAFT, COPE, Tryggare barn, Samtal om våld och/eller Efter barnförhör.
Vi ser gärna att du behärskar verksamhetssystemet Viva och för jobbet krävs även att du har B-körkort samt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet - du behöver kunna jobba självständigt, ta eget ansvar, vara flexibel i arbete och tanke, lösningsfokuserad samt ha en förmåga till samarbete. Vidare är du öppen och tillmötesgående med en positiv attityd och ser till att ditt arbete framskrider enligt plan. Arbetet innebär många kontakter, därför är det viktigt att du har förmåga att vårda och bygga goda relationer. Kommunikativa färdigheter och gott bemötande är viktigt. För att vara framgångsrik i arbetet ska du vara trygg i din yrkesroll och kunna möta alla slags människor i behov av stöd. Sist men inte minst ska du också ha förmågan att vårda dig själv.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag intervjuer sker löpande under annonseringsperioden!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Myndighet omsorg Kontakt
Verksmahetschef Myndighet
Svjetlana Miletic Svjetlana.Miletic@osthammar.se 0173-862 33 Jobbnummer
9463556