Familj behöver Städning 5 tim/v English below

2025-08-15
Familj i södra Stockholm söker en flexibel person som gillar att städa.
Hund och barn finns i huset, hoppas du tycker det är ok.
Du behöver kunna kommunicera, inte alltid på perfekt svenska, men annars kanske engelska eller spanska. Det löser sig på nåt sätt :-)
Arbetet handlar grovt uttryckt om följande:
• kunna arbeta självständigt och ensam.
• samarbeta med familjen och vara flexibel under arbetet.
• läsa instruktioner för dagens arbete.
• kunna hjälpa till att sköta kundens hem, städa handla, tvätta, sköta blommor, ja du vet.
Just nu finns det 5 timmar per vecka, eventuellt kan det bli fler på lite sikt. Det kan vara ett extrajobb för dig eller en ingång till mer jobb. Vi vill ha en långsiktig relation.
Lönen är 155 kr/t inkl. semesterersättning. Du omfattas av kollektivavtal.
Arbetstillstånd och/eller A-skattsedel (prelskatt) behövs.
Beskriv din bakgrund och dina ambitioner. Vi är också nyfikna på din personlighet och dina intressen, inte bara dina meriter. Och när du kan börja. Foto är trevligt :-)
Välkommen med ansökan till jobb@modernassistans.se
• ..............English short version.......
Nearby Älvsjö
Family are looking for someone to clean the house once a week. Monday or Thursday 5 hours. 155 kr/hour, contract with "kollektivavtal".
You need work permit or from Ukraine (directive).
Kids and a dog appear in the home. We hope you can appreciate both :-)
Pleas tell us a bit about yourself, not only experience. We are hoping for a long term relation.
Welcome! ( Start asap)
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städjobb".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
121 49 JOHANNESHOV Arbetsplats
Modern Assistans Handelsbolag Kontakt
Oskar Johansson oskar@modernassistans.se Jobbnummer
