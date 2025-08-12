Fälttekniker till Network North
2025-08-12
Job Posting End Date / last application date:
2025-08-30
Är du tekniskt lagd och trivs med att lösa problem på plats? I rollen som Fälttekniker hos LKAB får du använda din kompetens för att säkra drift och kommunikation i en högteknologisk industrimiljö.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din Roll
Vill du vara med och bygga och underhålla kommunikationsinfrastrukturen på flera av LKAB:s verksamhetsorter? Som Fälttekniker i vårt team kommer du att arbeta med allt från installation till felsökning och underhåll av olika nätverk och tekniska lösningar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom flera teknikområden och vara en nyckelspelare i att hålla verksamheten i gång på ett effektivt sätt.
Du kommer att arbeta brett med olika system som exempelvis:
Fibernät
Komradionät
Kopparnät
WIFI
CCTV (kameraövervakning)
Telefoni
Verksamhetsutvecklade installationer
Du utgår från våra lokaler ovan jord i Kiruna och ditt arbetsfält täcker alla LKAB:s under- och ovanjordsanläggningar i Kiruna, Svappavaara och Narvik. Beroende på uppdrag och din erfarenhet arbetar du antingen självständigt eller tillsammans med ett team.
Du kommer att uppleva en dynamisk arbetsmiljö där varje dag innebär nya utmaningar och behov av omprioriteringar, allt för att vi ska leverera den bästa servicen och hålla vår verksamhet rullande.
Vi erbjuder en heltidsdagtjänst med flextidschema, lediga röda dagar och majoriteten av klämdagarna. Vid behov kan beredskap ingå vid ett senare skede.
Det här har du med dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt med hög kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan snabbt ställa om vid nya förutsättningar. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras och agerar därefter utan att invänta uppmaning. Samtidigt är du samarbetsorienterad och värdesätter ett gott samarbete med kollegor och andra aktörer, där du bidrar till ett öppet och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du har även med dig
Ett genuint intresse för teknik
B-körkort för manuell växellåda
Fullständiga gymnasiebetyg
Goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift
Det meriterande om du arbetat med
Optofiber(skarvning, mätning, terminering),
Nätverk
Elinstallationer
CCTV
Radiokommunikation
Det här får du
Belöningsprogram
Fri träning på LKAB:s egna gym samt hos våra samarbetspartners på verksamhetsorterna i Norrbotten
Friskvårdsbidrag och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter
Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år)
Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering
Ersättning för tandvård samt skydds- och terminalglasögon
Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn
Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser
Övrig information
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Sista ansökningsdag är 2025-08-31. Rekrytering sker löpande så vänta därför inte med din ansökan. Placeringsort Kiruna kommun. Arbetstidens förläggning är dagtid 07:00-15:48 beredskap förekommer.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Erik Johansson, Gruppchef Network North 072 532 88 15 erik1.johansson@lkab.com
.
Fackliga kontakter:
Kiruna/Svappavaara
Unionen, Sakari Alanko, 0980-725 08
Akademikerföreningen, Peter Johansson, 0980-718 79
Ledarna, Ingegerd Kyrö, 0980-710 50
About LKAB
LKAB is an international mining and minerals group with northern Sweden as its base and the whole world as its workplace. We lead the way towards carbon-free production and we do it together - in an open, warm and safe work environment with technology and development in focus. We welcome challenges, innovative ideas and initiative, always with equality and diversity in focus.
Do you work at LKAB today but are interested in a new role?
Then we would like you to submit your application via our internal career page. Log in to your Workday account and go to "Jobs Hub", where you can search for all available jobs and send your application.
