Fältservicetekniker
Gomero Nordic AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vill du säkra framtidens elnät?
Gomero är ett tillväxtbolag som digitaliserar underhållet av transformatorstationer för ledande elnätsbolag i både Norden och globalt. Vårt system, SIPP, samlar in realtidsdata från kritisk infrastruktur och hjälper energibolagen att gå från schemalagda kontroller till smart, prediktivt underhåll.
Nu söker vi en Fältservicetekniker som tar ägarskap över våra installationer och ser till att tekniken fungerar precis som den ska på plats ute i fält.
Rollen
Som servicetekniker hos oss har du framför allt Sverige som arbetsfält, med utgångspunkt från Göteborg. Du får en tydlig plan av serviceuppdrag att utföra, men väl ute på fältet är det du som driver jobbet i mål.
Arbetet är självständigt och praktiskt. Du rör dig i spännande miljöer där du monterar hårdvara, driftsätter våra system och verifierar att mjukvaran fungerar som det ska innan du packar ihop för nästa uppdrag. Du är Gomeros ansikte utåt och löser de tekniska utmaningar som dyker upp längs vägen.
Rollen innebär en hel del resor och övernattningar. Det passar dig som trivs med självständigt arbete och är bekväm med att planera din tid utan att alltid ha kollegor i närheten.
Installation, driftsättning och kvalitetssäkring av SIPP-hårdvara och mjukvara i fält.
Felsökning, förebyggande service och teknisk support på plats hos kund.
Digital dokumentering och rapportering efter slutfört uppdrag.
Teknisk överlämning och dialog med kundens tekniker på plats.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Du är en händig problemlösare som triggas av att få saker att fungera. Du är trygg i din tekniska kompetens, noggrann med säkerheten och trivs i en roll där du förväntas ta egna initiativ.Utbildningsbakgrund
Har helst en teknisk grundutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet (t.ex. inom el, svagström, fordonselektronik, automation eller mekanik).
Egenskaper och kompetenser
Strukturerad (du förstår vikten av att dokumentera) och serviceinriktad i mötet med kunder.
Krav: B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande, men inget krav:
Erfarenhet av att arbeta i känsliga eller skyddade miljöer, exempelvis inom industrin eller elnätsbranschen (ställverk/transformatorstationer).
Tidigare erfarenhet som fälttekniker, larmtekniker, servicetekniker eller distributionselektriker.
Vana av enklare nätverk, routrar, mjukvarukonfiguration eller IoT-system.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en ansvarsfull och självständig roll i ett bolag med stark tillväxt och tydlig riktning. Hos oss är du en nyckelspelare i att leverera och säkra kvaliteten på den teknik som flera av Nordens och Europas ledande elnätsbolag förlitar sig på.
Marknadsmässiga villkor: Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor.
Tjänstepension, omfattande försäkringsskydd samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Tillgång till modern, ändamålsenlig utrustning och servicebil anpassad för uppdragen.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och utökade ansvarsområden i takt med bolagets internationella tillväxt.
Intervjuer kommer börja att genomföras i mitten av augusti så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yonis.ismail@gomero.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältservicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gomero Nordic AB
(org.nr 556551-2422)
Kämpegatan 16 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chief Operating Officer
Yonis Ismail yonis.ismail@gomero.com Jobbnummer
9993503