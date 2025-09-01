Fältsäljare till Sjömarkens Isolering
Är du ute efter ditt första säljjobb eller helt enkelt brinner för att träffa och hjälpa nya människor dagligen? Som utesäljare hos Sjömarkens Isolering får du en utvecklande roll med högt tempo, stort eget ansvar och tydliga mål - där du bygger din egen framgång och belönas för dina resultat! Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sjömarkens Isolering. Om företaget
Sjömarkens Isolering är en marknadsledande lösullsinstallatör och har varit byggproffsens självklara val i 40 år. Bolaget arbetar med ständig kompetensutveckling och installatörerna har stort hantverkskunnande. Från de största projekten för byggföretag till garagetillbyggnader hos villaägare - Sjömarkens hanterar alla situationer. De erbjuder alltifrån tilläggsisolering för att sänka energiförbrukningen, isolering av nybyggnad eller tillbyggnad av villor, samt storskalig nyproduktion som sparar på både tid och miljö. En unik framgångsfaktor för Sjömarkens är att de tillverkar sin egen isolering i Borås och har egna installatörer, något som möjliggör en snabb leverans. Lösull, som isoleringen bygger på, är det effektivaste sättet att isolera alla husets konstruktioner - väggar, golv och tak. Det sparar tid och snickarna slipper dammig hantering. Samtidigt behövs ingen plats för förvaring av isolering på bygget. Dessutom blir det inget spill, för det tar Sjömarkens installatörer hand om.
Sjömarkens är ett familjärt bolag och består idag av cirka 45 medarbetare på 15 orter i Sverige, varav 12 distriktsäljare. Nu tar bolaget nästa stora steg och utvecklar försäljningsdivisionen mot Sveriges villaägare, som är en resa du får vara med och bygga upp med ett helt nytt team i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Hos Sjömarkens är du inte en produktsäljare, utan en betrodd rådgivare. Ditt uppdrag är att hjälpa villaägare att fatta smarta beslut för sitt hem och sin ekonomi. I rollen arbetar du tillsammans med ett team där ni bearbetar och informerar villaägare om Sjömarkens isoleringslösningar inom ett givet geografiskt område. Detta innebär att du fysiskt uppsöker villaägarna och presenterar hur de kan förbättra sin isolering och vilka möjligheter som finns. Som ett nästa steg bokar du in ett uppföljande möte där du genomför en besiktning som mynnar ut i en kundanpassad lösning och presenterar ett prisförslag, följt av en inbokning för installation.
I rollen har du stor påverkan på din egen lön, där det endast är du själv som sätter gränserna för vad du kan uppnå. Arbetstiderna är flexibla med ett riktmärke runt 8:00-17:00 på vardagar. Kontoret ligger i Göteborg och ditt distrikt kommer att bero på din bostadsort, du utgår mestadels hemifrån och arbetar ute på fältet.
Fysiskt uppsökande av villaägare för att informera om Sjömarkens isoleringslösningar
Boka in uppföljningsmöten för besiktning och offertskrivning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
För denna tjänst är dina personliga egenskaper det viktigaste. Det vill säga att du anstränger dig för att inge ett gott första intryck som är förtroendeingivande mot villaägarna, samt att du ser detta som en spännande utmaning och motiveras av vilka resultat det kan ge dig. Vi tror att du trivs i sociala sammanhang och inte räds för att ta första steget till ett samtal, samt att du har ett inre driv och trivs med att jobba mot uppsatta mål. Vi ser även att du har ett intresse för bygg och att detta är en spännande produkt att erbjuda - en lösning som inte bara skapar mervärde för villaägare, utan också bidrar till en mer hållbar framtid och ger långsiktiga ekonomiska fördelar för kunden.
Har någon typ av erfarenhet från kundkontakt, meriterande med försäljning
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort
Varför ska du välja Sjömarkens?
För en driven säljare är plattformen avgörande. Sjömarkens erbjuder de bästa förutsättningarna för din framgång:
Ett varumärke som öppnar dörrar: Du representerar 40 års branscherfarenhet och ett namn som proffsen litar på. Det ger dig en oslagbar fördel och trovärdighet i varje kundmöte.
En ärlig produkt: Du säljer en lösning du kan vara stolt över - rätt isolering för kundens behov, installerad med yrkesstolthet. Inga kompromisser, inga genvägar.
Stabilitet och långsiktighet: Sjömarkens är ett lönsamt och stabilt företag som investerar i deras personal. Hos dem bygger du en karriär, inte bara jagar nästa provision. De erbjuder konkurrenskraftiga villkor, gedigen utbildning och en professionell säljkultur.
Övrig information
Start: 3 November Plats: Göteborg Lön: Fast lön och rörlig modell
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
