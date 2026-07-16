Fältsäljare sökes Garantilön 15 000 kr + Hög provision
Nordic Personalkraft AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-16
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Nordic Personalkraft rekryterar nu fältsäljare direkt till ett växande företag inom tak-, solcells- och batterilösningar.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget. Nordic Personalkraft ansvarar för hela rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vill du arbeta med försäljning där din prestation direkt påverkar din inkomst? Vill du dessutom ha möjligheten att utvecklas inom ett företag med tydliga karriärmöjligheter?
Vi söker nu drivna och sociala fältsäljare som vill vara med och skapa nya affärsmöjligheter. I rollen arbetar du med uppsökande försäljning genom att besöka villaägare i utvalda områden och skapa intresse för företagets tjänster inom takbyte, solceller och batterilösningar.
Målet är att boka in kostnadsfria offertbesök åt företagets säljare.Dina arbetsuppgifter
Besöka villaägare i tilldelade områden.
Presentera företagets tjänster på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Skapa intresse och boka in kostnadsfria offertbesök.
Representera företaget på ett professionellt sätt.
Arbeta mot uppsatta mål och kontinuerligt utveckla dina resultat.
Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och tycker om att träffa nya människor.
Är driven, målmedveten och motiveras av att nå höga resultat.
Har ett professionellt bemötande och hög arbetsmoral.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Har mycket god kommunikativ förmåga.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har goda kunskaper i engelska.
Trivs i en prestationsorienterad miljö där hårt arbete belönas.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet av fältförsäljning, canvassing eller uppsökande försäljning.
Erfarenhet av kundservice eller annan kundkontakt.
Vad erbjuder företaget?
Garantilön på 15 000 kr per månad – du tjänar aldrig mindre än detta.
Attraktiv provisionsmodell utan övre lönetak.
Bonusar baserade på prestation.
Mållön på 30 000–40 000 kr per månad, exklusive semesterersättning.
Två dagars intensiv introduktion och utbildning.
Löpande coachning och utveckling.
Tydliga karriärmöjligheter inom företaget.
Arbetstid
Måndag–fredag
10.00–18.00 (45 minuters rast)
Arbetsplats
Arbetet sker ute på fältet i tilldelade områden. Du utgår från företagets kontor innan arbetsdagen påbörjas.
Startdatum
Planerad start är 1 september, med möjlighet till tidigare start för rätt kandidat.Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Ansök här:https://www.nordicpersonalkraft.com/forsaljning
Observera: Detta är en direktrekrytering via Nordic Personalkraft. Vid anställning blir du anställd direkt av kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Personalkraft AB
(org.nr 559574-6511), https://www.nordicpersonalkraft.com/ Jobbnummer
10004799