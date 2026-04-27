Fältsäljare
QS Performance AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-04-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos QS Performance AB i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Fältsäljare - Hög provision, förmånsbil & karriärmöjligheter
Vill du ta din inkomst till nästa nivå och jobba i ett team där prestation faktiskt lönar sig? Vi växer och söker nu drivna fältsäljare som vill utvecklas inom försäljning och bygga en stark karriär.
Hos oss får du en roll där du dagligen träffar kunder, bygger relationer och driver affärer framåt. Du blir en viktig del av ett ambitiöst team med högt tempo, tydliga mål och stark laganda.
Vi erbjuder:
Generös provision utan tak
Fast ersättning + bonusar
Månatliga tävlingar med attraktiva priser
Förmåner som tjänstebil och företagsmobil
Säljutbildning och kontinuerlig coaching
Goda möjligheter att klättra inom företaget
Teamaktiviteter och en motiverande arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är 18+
Talar flytande svenska
Är social, driven och resultatinriktad
Har hög arbetsmoral och gillar att arbeta mot tydliga mål
Meriterande:
B-körkort
Tidigare erfarenhet av försäljning
Du behöver inte ha lång erfarenhet - vi lägger större vikt vid din inställning, vilja att utvecklas och förmåga att ta ansvar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Mail
E-post: Info@qsperformance.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
(org.nr 559305-2003)
Sjöhagsvägen 6A (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Jobbnummer
9878849