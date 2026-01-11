Fältsäljare
2026-01-11
Köksbörsen expanderar och söker nu ytterligare en fältsäljare till Stockholm
Vill du bli del av ett härligt och engagerat säljteam där du styr dina egna dagar och har din egen kundstock? Då kan Köksbörsen vara rätt för dig, Ansök idag!
Köksbörsen är en helhetsleverantör av restaurangutrustning, restaurangmaskiner, storköksutrustning, köksmaskiner och storköksmaskiner. De har en egen import av maskiner från Europa och Asien och har även en egen designer/inredare. Köksbörsen gör kompletta ritningar/inredningar och har ett stort sortiment av möbler och inredning.
I rollen som fältsäljare kommer du ansvara för nya och befintliga kunder i Stockholm. Du ansvarar du för en egen budget, och kundstock samt bokar dina egna möten. Arbetet är mycket självständigt och du planerar dina egna dagar, det är därför viktigt att du är ansvarsfull och målinriktad i ditt arbete. De kunder som du skall bearbeta är restaurangkedjor, hotell, byggfirmor, kökskonsulter/arkitekter, livsmedelsbutiker, bensinstationer med flera. Du kommer även bearbeta kedjekunder samt byggprojekt.Publiceringsdatum2026-01-11Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som säljare, gärna fältsäljare
Erfarenhet inom försäljning av kapitalvaror eller mot dagligvaruhandeln/restaurangbranschen/kök.Körkortskrav
Meriterande
Erfarenhet av storkök
Tidigare erfarenhet att rita köksritningar starkt meriterande
Som person är du självgående och gillar att ta egna initiativ. Du är driven, stresstålig och ansvarsfull och kan hantera många saker samtidigt. Vidare är du målinriktad, resultatfokuserad och gillar snabba beslut. Vi ser att du är en social person som tycker om att ha mycket kundkontakt samt har ett sinne för att göra affärer. Du kanske jobbar som kock idag eller är inom restaurangbranschen men vill bli säljare?
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Köksbörsen med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Anton Holm, anton.holm@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Köksbörsen:
Köksbörsen hjälper restauranger med köksplanering, finansiering, maskiner & Utrustning, möbler samt service & support. Genom åren har de byggt upp ett stort kundnät, bland annat pga. deras snabba leveranser och ett stort sortiment av maskiner på lager och omgående leverans, som är väldigt uppskattat av kunderna. Köksbörsen har kontor i Stockholm men även kontor och utställning i Örebro, där de har en egen utställning av nya/begagnade restaurangmaskiner, samt även en utställning för möbler, glas, porslin och bestick. De har egen import ifrån Europa och Asien samt USA. De har egna agenturprodukter och vi levererar och projekterar kompletta restaurangkök över hela Sverige. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677339