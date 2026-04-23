Fältsäljare - Deltid (Stockholm)
2026-04-23
NRG söker nu för kunds räkning drivna och sociala säljare för ett spännande uppdrag som fältsäljare.
Om kunden Kunden är en av Sveriges största aktörer inom spel. De arbetar aktivt för en sund och ansvarsfull spelmarknad och är en viktig samarbetspartner inom branschen, med ett tydligt fokus på säkerhet och trygghet för spelare.
Om uppdraget Vi söker nu flera erfarna och självgående säljare för ett butiksprojekt. Uppdraget innebär att du ansvarar för att besöka ett större antal butiker under en 4-veckorsperiod.
Vid varje butiksbesök kommer du att: * Boka möten * Se över synlighet och kvalitet i butikens displayytor * Dokumentera besöket genom simplare rapporter
Du planerar själv din rutt och dina dagar, med arbetstider förlagda flexibelt under vardagar mellan kl. 09-17.
Detta är ett återkommande projekt där omfattningen kan variera mellan cirka 5-12 timmar per vecka, vilket gör det perfekt för dig som studerar eller har en annan deltidsverksamhet och vill bygga långsiktig erfarenhet inom försäljning.
Vi erbjuder dig
• Ett flexibelt och självständigt arbete * Möjlighet att bli en del av ett långsiktigt nätverk av säljare * Erfarenhet från en stor och etablerad aktör inom spelbranschen * Ett roligt och socialt uppdrag med tydliga målPubliceringsdatum2026-04-23ProfilErfarenheter
• Minst 2 års erfarenhet av försäljning * Van vid att arbeta självständigt och resultatinriktat * Erfarenhet av butik, service eller event är meriterande * B-körkort och tillgång till bil är ett kravDina personliga egenskaper
• Utåtriktad, social och har lätt för att skapa relationer * Drivs av KPI:er och tydliga mål * Strukturerad och duktig på att planera din egen tid * Har ett intresse för spel och underhållning (intresse för odds/spel är meriterande) * Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Övrigt Vi söker dig som är intresserad av ett långsiktigt samarbete, gärna i kombination med studier (exempelvis inom försäljning/KAM) eller annat deltidsarbete.
Övrigt I detta uppdrag kommer du bli anställd i NRG Sweden AB men utför uppdraget hos vår kund. Detta är ett flexibelt uppdrag som varierar i omfattning beroende på hur många besök som ska göras i ditt län.
Tjänsten ska tillsättas omgående - skicka din ansökan så snart som möjligt! Frågor (ej ansökningar) om tjänsten besvaras av Ella Seger: seger@nrgagency.com
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft
