Fältsäljare - Com Hem - Viasales AB - Butikssäljarjobb i Örebro

Viasales AB / Butikssäljarjobb / Örebro2021-04-08Vi söker nu dig som behärskar det sociala och är på jobbet för att skapa värde!Vanligtvis när du söker jobb eller när du går på en arbetsintervju så handlar det om att din arbetsgivare ska välja dig.Men det är lika viktigt att även du väljer oss!De viktigaste frågeställningarna vi vill att du frågar dig själv är:Vad är viktigt för dig?Vad är dina mål?Hur vill du utvecklas?Vem vill du vara?Vad är framgång för dig?Vad är din drömlön?Hur vill du att din arbetsdag ska se ut?Hur vill du att dina kollegor ska vara?Arbetsuppgift: Som fältrepresentant ansvarar du för etablera kundrelationer samt presentera och förmedla våra samarbetspartners tjänster och utbud till nya och befintliga kunder. Viasales arbetar face2face detta innebär att du förmedlar produkten via kundmöten. Man kommer även att jobba på resande fot under veckodagarna - vi står för boende och resekostnader, du står för flexibiliteten. Samtliga har fått information gällande besöket sedan innan.Vi inväntar idag att den rådande situationen i samhället ska lugna ner sig, och kommer därefter att sätta igång samtliga anställningar med en utbildning. Under tiden vi inväntar ett startdatum så kommer intervjuer att hållas löpande, så tveka inte på att skicka in ditt CV & Personligt brev.Varför du ska välja VIASALES:Långvariga samarbeten med starka varumärkenVi kan sälj - vi har gjort det länge och vi gör det extremt braHöga provisioner + GarantilönVi erbjuder en heltidstjänst med bra arbetstiderVi har Stockholms bästa utsikt, arbetsplatser & kontorKvartalsmöten, galor, konferenser och en hel del resorUtbildning med 13 års erfarenhet av säljkunskapEgen mentor som ska främja din utvecklingMöjlighet till tjänstebil men också körkortetFör en bättre inblick i Viasales:Vi är alla unika med olika bakgrund, men en sak förenar oss: gemenskap. Vill du utvecklas som person? Vill du också uppnå din fulla potential?Bli en del av VIASALES idag!Vid frågor gällande tjänsten, kontakta följande: Jack@viasales.com (073-399 12 96)Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-09VIASALES AB5679923