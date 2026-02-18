Fältkoordinator - säsong
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys / Biologjobb / Luleå Visa alla biologjobb i Luleå
2026-02-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys i Luleå
, Arjeplog
, Kiruna
eller i hela Sverige
Miljöanalysenheten driver ett antal projekt med fokus på åtgärder i vatten och på våtmarker, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten.
Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 3-7 år där EU medfinansierar.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I rollen som fältkoordinator kommer du stödja arbetsledare vid våtmarksrestaurering. Där din främsta arbetsuppgift är att se till att restaureringen utförs enligt instruktioner och att avtal, tillstånd och dispenser följs.
I rollen verkar du ambulerande mellan arbetsledare, både genom att göra platsbesök och över telefon. Arbete innebär även att planera hur du spenderar dina dagar i fält. Det ingår även att inventera nya objekt för kommande års restaureringar.
Tjänsten är en säsongsanställning och pågår preliminärt mellan mitten av maj till september med möjlighet till förlängning. Stationeringsort kommer vara antingen i hemmet eller vid vårt kontor i Luleå.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar.
Om dig
Vi söker dig som har:
- relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning,
- erfarenhet av åtgärdsarbete i vatten,
- erfarenhet som arbetsledare i restaureringsprojekt,
- god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift,
- motorsågskörkort,
- B-körkort.
Som person är du van att arbeta självständigt, ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Du kommer att arbeta med människor i ansträngda situationer i fält, det är därför bra om du har goda hand med människor och har lätt för att skapa goda relationer.
Vi ser det som meriterande om du har:
- erfarenhet av att köra ATV och järnhäst.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Bra att veta
Tjänsten är en säsongsanställning och pågår preliminärt mellan mitten av maj till september med möjlighet till förlängning. Stationeringsort kommer vara antingen i hemmet eller vid vårt kontor i Luleå.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2517-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys Kontakt
Henrik Löfdahl 010-2255285 Jobbnummer
9749020