Fältassistent
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-07-06
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Hej!
Vill du vara med och skapa en tryggare framtid för barn och unga i Luleå?
Socialförvaltningen i Luleå kommun söker nu engagerade fältassistenter till individ- och familjeomsorgen.
Vi är en dynamisk arbetsplats som arbetar för att främja trygghet och förebygga kriminalitet, droger och psykisk ohälsa bland ungdomar. Hos oss får du möjlighet att göra en verklig skillnad i unga människors liv genom socialt relationsskapande arbete och våldsprevention. Du samarbetar nära med tre kollegor i teamet och utgår från vår lokal i centrala Luleå.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som fältassistent kommer du att vara en nyckelperson i vårt uppsökande och relationsskapande arbete med barn och ungdomar i deras vardagsmiljöer.
Du arbetar nära ungdomar för att främja en positiv livsstil och förebygga att de hamnar i riskbeteenden och normbrytande handlingar. Genom rådgivande stöd till både ungdomar och föräldrar hjälper du dem att hitta rätt väg. Du samverkar med skola, polis, föräldrar och andra viktiga vuxna för att skapa trygghet och goda förutsättningar för ungdomars framtid. Du deltar i det förebyggande trygghetsarbetet och är med och utvecklar fältverksamheten som en viktig del av socialtjänstens främjande och förebyggande insatser.
Det ingår även kvällsarbete på vardagar och helger. Vid särskilda tillfällen, som skolavslutningar och andra riskkvällar, kan fler kvällspass förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och B-körkort.
Du bör ha förmåga att skapa och upprätthålla relationer med barn och ungdomar, god samarbetsförmåga och förmåga att anpassa dig till olika miljöer och situationer. Det är också viktigt att du är trygg och modig nog att agera i utmanande situationer.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• Kunskaper om sociala medier
• Erfarenhet av våldspreventiva program
Låter detta som något för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
Om arbetsplatsen
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
(https://www.lulea.se/anstallning)
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision Luleå 0920453000 Jobbnummer
9993030