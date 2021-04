Fältarbetare fröodling till Hilleshög! - MariboHilleshög Research AB - Säljarjobb i Falkenberg

Prenumerera på nya jobb hos MariboHilleshög Research AB

MariboHilleshög Research AB / Säljarjobb / Falkenberg2021-04-08MariboHilleshög Research AB i Landskrona och Falkenberg bedriver sockerbetsforskning och förädling samt distribuerar sockerbetssorter till flera olika delar av världen. I Sverige är vi ca 70 medarbetare fördelade på siterna i Landskrona och Falkenberg. Sedan 1 oktober 2017 är vi ägda av den danska koncernen DLF. Vi söker nu fältarbetare till Falkenberg.Fältarbetare fröodlingDina huvudsakliga arbetsuppgifter:Plantering i växthus och fältSkötsel av växthus och fältSom fältarbetare får du vara en del av ett team som arbetar ute och i växthus med allt ifrån säckläggning i växthus, planttransportering, plantering manuellt och maskinellt samt skötsel av odlingarna. Viss traktorkörning kan förekomma. Vi utgår från vår anläggning i Falkenberg och vårt odlingsområde stäcker sig till Varberg i norr till Laholm i söder. Arbetet är fysiskt krävande och kräver stor noggrannhet och förmåga att arbeta i grupp.2021-04-08Vi söker dig som är 18 år eller äldre, gärna med B-körkort och det är önskvärt att du även har traktorkort. Du har en gymnasieutbildning inom de gröna näringarna eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska krävs. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och för oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Tjänsten är en tillfällig anställning under april-maj med möjlighet till förlängning.Arbetstiden är förlagd till dagtid. Övertid kan förekomma.Arbetsplatsen följer gällande kollektivavtal med IF Metalls I-avtal.För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Karin Rapp 0418-437360. Har du frågor kring själva rekryteringen kan du vända dig till Jean Lundin, HR på 0418-437203. Facklig representant är Anders Torsmarker, 0418-437373Din ansökan innehållande CV och personligt brev mejlar du till jean.lundin@maribohilleshog.com märkt med "Fältarbetare Falkenberg".Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så fort som möjligt då vi gör ett löpande urval.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss rekryterings- och annonsförsäljare.Sista dag att ansöka är 2021-04-11MariboHilleshög Research ABÅrstadvägen 2731170 Falkenberg5678564