Fakultetshandläggare
2026-02-19
Vill du arbeta med kvalificerad handläggning och verksamhetsstöd i en akademisk miljö med höga krav på kvalitet och rättssäkerhet?Välkommen att söka anställning som fakultetshandläggare på Uppsala universitet.
Kansliet för teknik och naturvetenskap består av cirka 60 medarbetare och är organiserat i fem enheter. Den här anställningen är placerad vid enheten för verksamhets- och ledningsstöd. Enheten, liksom kansliet i stort, är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via fakultetsnämnden.
Enheten ansvarar för verksamhets- och ledningsstöd inom bland annat anställnings- och befordringsärenden, likavillkors- och säkerhetsfrågor, remisshantering, verksamhetsplanering, budget och uppföljning. Enheten handlägger även ärendenpå fakultetsnivå riktade till institutioner, fakultetens beredande och beslutande organ och ledning inomfakulteten. Utöver detta ingår i enhetens uppdrag att samarbeta med övriga avdelningar viduniversitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverka i utredningar och remisser på universitetetsövergripande nivå.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med både kvalificerad handläggning och administrativt stöd i ärenden på fakultets- och universitetsnivå. En stor del av arbetet sker inom ramen av tydliga formella processer och kräver god struktur samt förmåga att arbeta självständigt i nära samverkan med kollegor och olika nivåer inom organisationen.
I rollen ingår bland annat:
- handläggning och samordning av remisser
- administration och förvaltning av stiftelser, stipendier och priser i enlighet med gällande regelverk
- sekreterarstöd i nämnder och utskott, inklusive beredning av ärenden, mötesplanering, protokollföring och expediering av beslut
- forskarutbildningsadministration
- diarieföring och annan löpande administrativ handläggning
Andra arbetsuppgifter vid kansliet kan också förekomma.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har
- universitets- och högskoleexamen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant
- minst ett par års erfarenhet av kvalificerad administrativ handläggning, med självständigt ansvar för ärenden
- erfarenhet av arbete som inneburit beredning och formulering av skriftliga underlag på svenska, exempelvis beslutsunderlag, yttranden eller protokoll
- erfarenheten av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
- goda kunskaper i Officepaketet
- goda kunskaper i svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din roll som handläggare. Du är trygg i att göra egna bedömningar inom givna ramar och tar ansvar för att ärenden bereds korrekt och effektivt. Du har god förmåga att självständigt formulera sakliga och myndighetsmässigt korrekta texter på svenska. Du har god samarbetsförmåga och arbetar serviceinriktat och konsultativt i kontakten med vetenskapsområdets ledning, institutioner och universitetsförvaltningens medarbetare. Du behöver ha förmåga att kunna hantera arbetstoppar och arbeta med flera ärenden parallellt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom universitet, högskola eller annan statlig myndighet
- erfarenhet av handläggning inom remisshantering, mötesadministration eller stiftelseförvaltning
- kunskap om stiftelselagstiftning
- erfarenhet av forskarutbildningsadministration
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100%. Tillträde enligtöverenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Maria Klarenfjord, tel. 070-425 06 48, e-post maria.klarenfjord@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026, UFV-PA 2026/500.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
