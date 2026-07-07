FactoryTHN växer nu söker vi Lokalvårdare
Factory THN AB / Städarjobb / Trollhättan Visa alla städarjobb i Trollhättan
2026-07-07
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Factory THN AB i Trollhättan Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
FactoryTHN är ett nystartat företag med djupa rötter på Stallbacka i Trollhättan – platsen där SAAB en gång utvecklades och byggdes.
Och nu fortsätter vi att växa.
Vi blir både fler medarbetare, utvecklar nya verksamhetsområden och får allt fler uppdrag. Därför söker vi nu en engagerad lokalvårdare som vill bli en viktig del av vårt team. Om tjänsten
Som lokalvårdare hos FactoryTHN arbetar du ute hos våra kunder och ansvarar för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer. Våra uppdrag omfattar bland annat kontorslokaler, industrifastigheter, gemensamma utrymmen och andra verksamhetsmiljöer.
FactoryTHN ansvarar både för lokalvård i våra egna fastigheter och hos externa kunder. Det innebär ett omväxlande arbete där du får arbeta i olika miljöer och möta olika kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, där kvalitet, service och ett professionellt bemötande alltid står i fokus.
Vem vi söker
har erfarenhet av lokalvård, gärna inom både kontors- och industrimiljö
är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer
trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
är serviceinriktad och tycker om att skapa goda kundrelationer
har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
golvvård, exempelvis skurning, polishbehandling och boning
storstädning och djuprengöring
fönsterputs
arbete med städmaskiner
SRY- eller PRYL-utbildning eller annan utbildning inom professionell lokalvård.
Vi erbjuder
Hos FactoryTHN blir du en del av ett företag med stark framtidstro och korta beslutsvägar. Vi är ett växande företag där vi värdesätter engagemang, samarbete och hög kvalitet. Hos oss får du ett omväxlande arbete med frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Ansökan
Välkommen med din ansökan till jobbansokan@factorythn.se
. Märk ansökan med "Lokalvårdare".
Sista ansökningsdag är 2026-07-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobbansokan@factorythn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Factory THN AB
(org.nr 559508-7775)
Mellanvägen 5 (visa karta
)
461 38 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996064