Factory Controller- konsultuppdrag via Poolia i Västerås
2026-02-16
Har du gedigen erfarenhet av factory controlling inom tillverkande industri och trivs i en verksamhet i förändring? Vi söker nu en Factory Controller till ett spännande konsultuppdrag i Västerås.
Detta är en ASAP-position, så vi ser gärna att du kan starta omgående.
Du blir anställd av Poolia och arbetar på uppdrag hos vår kund.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vår kund befinner sig i en mycket spännande och transformativ fas. Parallellt med pågående produktion pågår arbetet med att bygga en helt ny produktionsanläggning med planerad inflytt under 2027. I denna roll får du en central position i att säkerställa stark finansiell kontroll i nuvarande fabrik, samtidigt som du bidrar i övergången mot den nya anläggningen.
Uppdraget är perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö där struktur, analys och affärsnära samarbete står i fokus.
Omfattning & placering
• Start: Omgående eller senast 23 mars 2026
• Slutdatum: 22 september 2026
• Omfattning: Heltid
• Plats: Västerås - 100 % på plats hos kund
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Operativ factory controlling och finansiell uppföljning
• Kostnadskontroll och uppföljning av produktivitetsmål
• Variansanalys, produktkalkylering och lageruppföljning
• Affärspartner till fabrikens ledning och nyckelintressenter
• Aktivt deltagande i förbättringsarbete, målsättning och prestationsuppföljning
• Stöd i månadsbokslut, prognoser och budgetprocess
• Bidra till finansiell stabilitet och struktur under övergången till ny produktionsanläggning
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet som Factory Controller / Operations Controller inom tillverkande industri
• Mycket god förståelse för produktionsflöden och kostnadsstrukturer
• Erfarenhet av ERP-system (gärna SAP)
• Förmåga att arbeta hands-on, strukturerat och självständigt
• Vana att arbeta i föränderliga och utvecklande miljöer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du är en trygg och analytisk person med god kommunikativ förmåga. Du trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt tänkande och där du får vara en aktiv partner till verksamheten.
Låter det intressant?
Urval och presentation av kandidater sker löpande - vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om verksamheten
Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag - men vi ser oss framför allt som experter på att hitta och matcha rätt kompetens.
Vi är övertygade om att det alltid är människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat, och rätt person på rätt plats är avgörande för att bygga framgångsrika och hållbara organisationer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
