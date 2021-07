Facility coordinator - The We Select Company AB - Administratörsjobb i Stockholm

The We Select Company AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Har du bakgrund inom service och administration och vill ta nästa steg i din karriär? Ta då chansen att arbeta som Facility Coordinator i ett internationellt företag! Här får du chansen att jobba i en bred roll. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence) som genomsyrar allt vårt arbete och det är viktigt för oss att Du som medarbetare delar dessa värderingar med oss.CBRE befinner sig i en expansiv tillväxtfas och nu söker vi Facility Coordinator till en av våra kunder med verksamhet centrala Stockholm. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Du arbetar hos en av våra kunder och ser till att de får den bästa möjliga service. Som Facility Coordinator är du kundens ansikte utåt och förväntas ha en hög servicemedvetenhet.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Förmedla arbetsuppgifter till tekniker och leverantörerDiverse administrativa uppgifter för kunden t.ex. informationsbrev, scanna fakturorAnsvara för att kund- och gemensamma ytor är i god ordningKontakt med externa samarbetspartners och uppföljning leverans och fakturorDiverse support- och servicetjänsterHantering av växelHantering post och paketVi söker dig som är/har:social, utåtriktad och servicemindedmycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftansvarstagande, har en god organisationsförmåga, tar egna initiativ och är bra på att slutföra arbetsuppgifterstresstålig, bra på att prioritera och arbeta lösningsorienteratpositiv och bra på att samarbeta men även kunna arbeta självständigtgod datakunskap och är van vid att arbeta i flera olika datasystemödmjuk och prestigelösVi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor.Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast den 2021-07-16. Tjänsten är heltid, och med placering i StockholmVid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Angelica Lundgren, Tel nr +46 (0) 73- 236 61 98CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2020 23,8 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facilities management, projekt och rådgivning.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-07-16The We Select Company AB5853009