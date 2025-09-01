Facility cleaner - Nacka, Värmdö & Saltsjö boo
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2025-09-01
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Vi söker nya stjärnor till vårt team som vill göra våra kunders vardag enklare!
Din profil Vi älskar att underlätta vardagen för våra kunder - det borde du också göra. Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av hemstädning eller liknande serviceyrken
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt
Bor i eller nära Nacka, Värmdö eller Saltsjö-Boo - ett stort plus
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Meriterande: B-körkort.
Om rollen Som Facility Cleaner hos Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Byta sängkläder och bädda
Strykning och vikning av kläder
Ge hemmet den där lilla extra touchen som gör kunden nöjd
Du arbetar självständigt och ansvarar för att skapa nöjda kunder i ditt närområde.
Vi erbjuder Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare och erbjuder bland annat:
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning, 50-75 %
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Betald utbildning inom hemstädning
Gratis mobilabonnemang
Ett av Sveriges trevligaste team med kollegor från hela världen
Om Hemfrid Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet och enkelhet.
Vår process Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig med nästa steg i rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll genomförs. För att vara aktuell behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors vardag? Perfekt - det är vi också. Skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9485128