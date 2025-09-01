Facility cleaner - Nacka, Värmdö & Saltsjö boo

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Nacka
2025-09-01


Visa alla städarjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige

Vi söker nya stjärnor till vårt team som vill göra våra kunders vardag enklare!
Din profil Vi älskar att underlätta vardagen för våra kunder - det borde du också göra. Vi söker dig som:

Har flera års erfarenhet av hemstädning eller liknande serviceyrken


Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer


Trivs med att arbeta självständigt


Bor i eller nära Nacka, Värmdö eller Saltsjö-Boo - ett stort plus


Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska


Meriterande: B-körkort.
Om rollen Som Facility Cleaner hos Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Dammsugning och dammtorkning


Moppning och rengöring av ytor


Byta sängkläder och bädda


Strykning och vikning av kläder


Ge hemmet den där lilla extra touchen som gör kunden nöjd


Du arbetar självständigt och ansvarar för att skapa nöjda kunder i ditt närområde.
Vi erbjuder Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare och erbjuder bland annat:

Fast lön varje månad


Tillsvidareanställning, 50-75 %


Kollektivavtal och bra anställningsvillkor


Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring


Friskvårdsbidrag


Betald utbildning inom hemstädning


Gratis mobilabonnemang


Ett av Sveriges trevligaste team med kollegor från hela världen


Om Hemfrid Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet och enkelhet.
Vår process Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig med nästa steg i rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll genomförs. För att vara aktuell behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors vardag? Perfekt - det är vi också. Skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Hemfrid!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444)

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9485128

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: