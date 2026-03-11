Extrastädare till Sodexos verksamhet i Luleå
2026-03-11
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Luleå består av lokalvård, fönsterputs, golvvård mm.
Vad du kommer att jobba med:
• Genomföra schemalagda städuppgifter
• Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Extra vid behov så som ledigheter eller sjukdom. Passen är under dagtid.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Erika Englund erika.englund@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 31/3-2026.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
