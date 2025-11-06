Extrapersonal till vår butik i Alingsås
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Butikssäljarjobb / Alingsås Visa alla butikssäljarjobb i Alingsås
2025-11-06
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Stadsmissionens Second hand är en del av Göteborgs Stadsmission och drivs som ett socialt företag.
Här är du med och skapar det viktigaste av allt för personer utan egen försörjning - möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Att verka för en inkluderande arbetsintegration ligger i vårt huvuduppdrag och i alla våra butiker erbjuds arbetslivstjänster genom arbetsträning, praktik och anpassade anställningar.
Samtidigt inspirerar vi fler till cirkulär konsumtion och genom de gåvor vi får in kan vi erbjuda ett brett utbud av kläder och prylar. Tack vare vår Second hand-verksamhet har vi också möjlighet att förse människor i hemlöshet och fattigdom med kläder efter deras behov. Det finns inget vinstuttag inom Stadsmissionens Second hand. Allt eventuellt överskott stannar inom verksamheten för att göra mer för fler.
Den 1200 kvm stora Second hand-butiken ligger i Alingsås mitt emot McDonalds och har öppet måndag - lördag. Vi har en stor avdelning med möbler, porslin, media samt en stor klädavdelning. Vi har ett härligt kafé i butiken, där vi erbjuder billig fika med hembakat från vår restaurang Svinn som ligger i Göteborg.
I Storgöteborg har vi idag nio Second hand-butiker inklusive en e-handelsenhet, samt vår insamlingscentral. Läs mer om oss här https://www.stadsmissionen.org/second-hand/
OM TJÄNSTEN
Som butiksbiträde är du en del av det dagliga arbetet i butiken med uppgifter som kundservice, kassatjänst, varupåfyllnad och gåvosortering.
Som butiksbiträde förväntas du samarbeta med enhetschef, arbetsledare, kollegor och personer i arbetsträning.
VEM ÄR DU?
Du älskar second hand och det smarta med att återanvända samt återbruka. Vi ser gärna att du arbetat i butik innan.
Du är flexibel och kan ställa upp med kort varsel.
Vi söker dig som har ett intresse för människor, dess olikheter och andra kulturer. Du har en positiv inställning och att samarbeta med andra är en självklarhet för dig.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Vi söker personal som kan arbeta både vardagar och lördagar vid behov.
Tjänsten är en timanställning efter behov. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen 1/12, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsten kontakta arbetsledare Gitt Thorild.Gitt.thorild@stadsmisssionen.org
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
