Extrapersonal till ÖoBs Centrallager i Skänninge - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Lagerjobb i Mjölby

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Mjölby2020-08-24Gillar du att arbeta efter tydliga mål och vill ha ett roligt extrajobb vid sidan av dina studier eller annat arbete? Tycker du om att arbeta i högt tempo som gör att dagarna går fort?Vi söker nu extrapersonal till ett av Svergies största lager! För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning.2020-08-24Sedan 1948 bedriver Runsvengruppen handelsverksamhet under signumet "en god affär". Servicefunktioner samt varuförsörjning sköts via Runsven AB, medan marknadsarbete och försäljning huvudsakligen sköts via ÖoB. ÖoB är idag ett utav Sveriges ledande lågprisvaruhus och finns på närmare 100 platser över hela Sverige. Servicekontor samt centrallager finns i Skänninge på den vackra Östgötaslätten och erbjuder goda pendlingsmöjligheter från bl.a. Motala, Mjölby och Linköping.På lagret i Skänninge arbetar cirka 150 medarbetare fördelat på två skift. Personalen är i blandade åldrar och har varierande erfarenhet. Här får du ett gott mottagande och blir snabbt en i gänget.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kommer vara att plocka ordrar till ÖoBs butiker runt om i landet. Du får automatiskt upp den högst prioriterade ordern i din dator och sedan följer du systemet för att bygga upp din pall på bästa sätt. Du ska uppfylla och prestera enligt de mål som sätts för dagen. I arbetsuppgifterna ingår även truckkörning.Arbetstiderna är 2-skift samt dagtid, vid behov finns även möjlighet att arbeta övertid på helgerna. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta flera av dessa skift.Som timanställd kan du även bli aktuell för andra kunder med liknande arbetsuppgifter med Linköping som omnejd.För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier eller annat arbete. Detta är ett krav från fackförbundet och ingenting vi kan bortse ifrån, i din ansökan behöver din huvudsakliga sysselsättning tydligt framgå för att vara aktuell för tjänsten.Utöver en huvudsaklig sysselsättning behöver du även:Vara 18 år fylldaHa truckkort (A-serien)Ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skriftVara kvalitetsmedveten samtidigt som du kan arbeta i ett högt tempoHa körkort och tillgång till bilDet är meriterande om du har erfarenhet av att köra skjutstativtruckRunsven har tydliga mål på hur mycket du ska hinna plocka, vilket ställer krav på att du klarar av att arbeta i ett högt tempo. Du tar ansvar för att leverera enligt de dagliga målen och du gillar att utmana dig själv. Det är även viktigt att du tycker om att samarbeta med andra och att du bidrar till god stämning bland kollegorna. Arbetet kan ibland upplevas som fysiskt krävande, det är därför viktigt att du är i god fysisk form och tar ansvar för din hälsa.AnsökningsförfarandeUrval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Skill Johanna Palmgren, johanna.palmgren@skill.se Rekryteringsprocessen kommer att pågå löpande och start för uppdraget är omgående.Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidDeltid 50% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-27Skill Rekrytering & Bemanning AB5331600