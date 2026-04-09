Extrapersonal till containerlossning
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta extra inom lager på dagtid. Tjänsten är flexibel och passar dig som redan har ett annat arbete eller studerar, då det är ett krav att man har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Antal arbetstillfällen varierar beroende på kundens behov. Vissa veckor kan det finnas flera arbetspass, medan det under andra perioder kan röra sig om enstaka tillfällen per månad.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av att lossa containrar med hjälp av motviktstruck. Arbetet innebär även:
• Lossning utav däck från en Container
• Truckkörning i lager- och industrimiljö
• Fysisk hantering av gods
Arbetet är fysiskt krävande och ställer krav på god arbetsmoral.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
• Traverskort
• Har giltigt truckkort samt erfarenhet av att köra motviktstruck
• Är ansvarstagande och har god arbetsmoral
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Trivs med fysiskt och tungt arbete
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lager- eller industriarbete.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Colmec Kontakt
Sophia Delin sophia.delin@uniflex.se 0765486311 Jobbnummer
9844780