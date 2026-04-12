Extrapersonal till butik
Vill du vara med och bygga Sveriges mest moderna golfupplevelse? På NordicaGolf möter den nordiska känslan precisionsmätning, service och passion för golf i vårt butikskoncept i Sverige.
Vi söker nu extrapersonal till vår butik som brinner för golf och som trivs i en miljö där kundupplevelse, produktkunskap och energi står i centrum. Rollen handlar främst om att stötta butiken under helger, framför allt lördag och söndag, men arbete kan även förekomma på vardagar beroende på behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta aktivt i butiksmiljön och bidra till en inspirerande kundupplevelse.
Hjälpa kunder med frågor kring produkter och golfutrustning.
Skapa förtroende genom personlig service och genuin passion för spelet.
Hålla ordning i butik och se till att produkterna presenteras på ett säljande och strukturerat sätt.
Stötta teamet i det dagliga arbetet där behov finns.
Vara en del av ett team som tillsammans utvecklar vårt koncept i Sverige.
Vem vi söker
Spelar själv golf - det är ett krav för rollen.
Har ett stort intresse för golf och golfutrustning.
Är social, ansvarstagande och genuint engagerad i att hjälpa golfspelare.
Trivs i en miljö där kvalitet, kunskap och känsla står i centrum.
Har energi, driv och en vilja att lära sig.
Tidigare erfarenhet från butik, service eller försäljning är meriterande, men inget krav.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att söka tjänsten. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, gillar golf och vill lära dig. Vi lär upp dig på plats och ser till att du får en bra introduktion i rollen.
Vad vi erbjuder
En modern arbetsmiljö i NordicaGolfs butikskoncept.
Möjlighet att utvecklas i en växande golfverksamhet.
Ett arbete där golf, service och kundupplevelse står i centrum.
En kultur som präglas av värme, precision och passion för golfen.
Bra förmåner gällande golfutrustning.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag.
Om NordicaGolf
NordicaGolf (NG Partners AB) fokuserar på den passionerade golfaren - de som vill optimera varje aspekt av sitt spel. Våra kunder är ofta nördiga golfare som är intresserade av att hitta exakt rätt skaft eller klubbhuvud som förbättrar deras prestation. Under 2025 omsatte NordicaGolf över 140 miljoner kronor och planerar för fortsatt tillväxt framåt.
Företaget har expanderat internationellt till Norden, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna och har byggt en verksamhet som kombinerar passion för sporten med expertis och skräddarsydda anpassningar. Med en vision att bli europaledande inom custom fitting fortsätter de att sätta standarden för skräddarsydd golfutrustning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@nordicagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUTIKEXTRA26". Arbetsgivare Ng Partners AB
(org.nr 556695-7261)
Staffans Väg 6 B (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Jobbnummer
9848931