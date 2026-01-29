Extrapersonal på timmar sökes till Härnösand!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Städarjobb / Härnösand
2026-01-29
Vill du arbeta i ett team där noggrannhet och trivsel står i fokus?
Vi har nu hög förfrågan och söker just dig som kan hoppa in med både kort varsel och när det behövs på ett fast schema.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
• Lokalvård av bland annat kontor, skolor, trappor, hos privatpersoner men även fönsterputs och flyttstädning.
• Bidra till rena och trivsamma miljöer för våra kunder
Vi söker dig som:
• Är noggrann, pålitlig, punktlig och ansvarstagande
• Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav
• Har körkort B (egen bil är ett plus)
• Kan arbeta måndag - fredag mellan kl 06-15 alt. 07-16.
• Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Vi erbjuder:
• Timanställning
• Introduktion och stöd i arbetsuppgifterna
• Ett varierande arbete där du gör skillnad varje dag
• Ett bra sammansvetsat arbetslag där vi har många års erfarenhet och högt till tak.
Skicka in din ansökan med:
• CV
• Kort personligt brev
• Referenser
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - tveka inte att söka idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
(org.nr 556432-5867)
Artillerigatan 25 (visa karta
)
871 41 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösand Jobbnummer
9710675