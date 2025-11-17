Extrajobba som terminalarbetare i Örnsköldsvik!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Örnsköldsvik Visa alla lagerjobb i Örnsköldsvik
2025-11-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt och söker ett fartfyllt och utvecklande extrajobb inom lager och produktion? Vi söker nu glada terminalarbetare till ett av Sveriges största företag!
Vill du vara en viktig del i logistikkedjan och bidra till att varje paket når sin destination? Som terminalarbetare hos vår kund får du en nyckelroll där du är länken mellan människor och företag, och gör vardagen enklare för alla i Sverige.
I rollen kommer du i huvudsak att hantera paket- och pallhantering där du ansvarar för sortering och registrering av paket samt lastning och lossning av både paket och pallar.
Vi söker dig som vill arbeta morgnar och eftermiddagar/kvällar vid behov. Under sommaren finns goda chanser att arbeta på schemarad då bemanningsbehovet ökar. Innan du börjar får du en gedigen upplärning så att du känner dig trygg och väl förberedd för dina arbetsuppgifter.
DETTA SÖKER VI
Som person tror vi att du är ambitiös, noggrann och effektiv med ett högt personligt engagemang. Du är flexibel och lösningsorienterad, trivs med att arbeta fysiskt och samarbetar gärna med andra. Du tar stort eget ansvar och utför dina arbetsuppgifter säkert och med kvalitet. Du representerar även bolaget med ett leende på läpparna och drivs av att ge det där lilla extra.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
• Goda språkkunskaper i svenska
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier eller arbete), då tjänsten är en ramavtalsanställning
• Truckkort
För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Lydia Kvist på: lydia.kvist@studentconsulting.com
. Tillsättning sker löpande så tveka inte att söka direkt om tjänsten intresserar dig. Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9609051