Extrajobb vid sidan av studier, arbete eller egenföretagande - Inpeople Sverige AB - Lagerjobb i Hässleholm

Inpeople Sverige AB / Lagerjobb / Hässleholm2020-08-242020-08-24Är du student, egenföretagare eller har du ett deltidsarbete? Söker ett flexibelt extrajobb? Då har vi det perfekta uppdraget för dig!Nu söker vi nya medarbetare som är intresserade att arbeta extra några pass i veckan hos våra kunder mellan Hässleholm och Kristianstad. Arbetet sker i lagermiljö och består bland annat av packning, sortering samt i övrigt lagerrelaterade arbetsuppgifter. Om du har truckkort kan truckkörning förekomma.Arbetstid: vardagar på eftermiddagarna.Vi gärna att du har minst ett år kvar på dina studier alternativt att ditt andra arbete löper tillsvidare eftersom vi arbetar långsiktigt och därför gärna behåller samma personalstyrka under längre tid. Din tillgänglighet bör vara minst cirka två-till tre pass per vecka.Du som söker är pigg, trevlig och nogrann men också van att jobba i ett högt tempo. Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning som studier, egenföretagande eller jobb på minst 50 % för att kunna söka tjänsten, alternativt vara pensionär. Din huvudsakliga sysselsättning måste kunna styrkas med studieintyg, anställningsavtal alt intyg från annan arbetsgivare eller f-skattsedel.Eftersom kollektivtrafikens tider inte alltid synkar rent logistiskt bör du ha B-körkort samt tillgång till bil.Som anställd på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit.Då urval sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag. Ansöker gör du via vår hemsida. Välkommen!Inpeople grundades 2010 och är specialister på moderna, skräddarsydda personallösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vi är en HRM-partner till många av sydostregionens mest framgångsrika företag. Vår nisch är företag som vill ha hög kvalitet och perfekt resultat. Vi är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting - nischat mot chefer och specialister. Vi har kontor i Växjö och Kristianstad och vi är cirka 300 hel- och deltidsanställda. Välkommen till ett annorlunda HR-företag!Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-06Inpeople Sverige AB5331602