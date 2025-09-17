Extrajobb, Trivselproffs
HELLO KOMPIS! Vi heter Yodabee och är ett snabbväxande företag inom kontorstjänster. Vi hjälper företag att öka trivseln och visa omtanke om sina medarbetare.
Yodabee startade 2014 med visionen att göra mensskydd lika självklart som toalettpapper på jobbet. Sedan dess har vi vuxit tillsammans med våra kunder och utökat vårt sortiment utifrån kundernas önskemål.
Varje månad levererar vi massor av olika härliga hygienartiklar direkt till kontorstoaletten. Självklart mensskydd men också handkräm, hårspray, tandtråd, torrschampo, spraydeodorant mm. Allt som kan behövas med kort varsel under en arbetsdag och som gör att människor känner sig inkluderade och omhändertagna. Sedan 2020 sätter vi även ihop skräddarsydda presenter åt våra kunder och skickar hem till deras medarbetare världen över.
Vårt huvudkontor finns vid St Eriksplan i Stockholm. Vi finns även i Malmö och Göteborg. Nu letar vi efter ytterligare stjärnor som vill vara med oss på resan i Stockholms-teamet. Kan det vara du? Läs vidare!
Vem söker vi?
Vi söker dig som letar efter ett extrajobb och som också kan hoppa in med kort varsel och vikariera vid behov, dagtid vardagar. Kanske är du student och har lite tid över som du tycker skulle vara rolig att fylla med ett trevligt extrajobb ibland?
I takt med att vi växer kan det dyka upp fler möjligheter hos oss för rätt person.
Vi tror att du är en person som tycker om repetitiva och pyssliga arbetsuppgifter. Du tycker även om att träffa människor. Du har hög känsla för service och är en god relationsskapare. Du gillar att ha ett rörligt jobb. Du är positiv, lösningsorienterad och har en hög ansvarskänsla.
Arbetsuppgifter?
Du kommer att få besöka våra kunder i Stockholmsområdet för att rengöra och fylla på deras Yodabee-boxar med nya hygienartiklar. Du tar emot leveranser, ordnar med lagret och packar refiller till dina kunder på vårt kontor vid St Eriksplan. Du transporterar refillerna till kund (oftast kommunalt, ibland med bil/taxi). Du kommer även få packa paket som våra kunder beställer. Om du är intresserad kan även vissa administrativa uppgifter ingå i tjänsten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vår målsättning är att vara världens bästa arbetsgivare! Hos oss vill vi att du alltid ska känna dig sedd och hörd. Vi är omtänksamma och har mycket hjärta i allt vi gör vilket betyder att du blir en del av ett härligt och positivt team. I din roll får du även möjlighet att lära känna riktigt sköna människor som finns på några av de härligaste bolagen i Stockholm!
Meriterande (men ej krav):Körkortskrav
Erfarenhet av lokalvård
Erfarenhet av serviceyrke
Kul! Skicka ditt CV + personligt brev till: rekrytering@yodabee.com
Urval och intervjuer sker löpande så hör gärna av dig så snart som möjligt om du vill joina oss ;) Sista ansökningsdatum är 30/9 2025.
