Extrajobb terminalarbetare Göteborg
Lagerjobb / Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller ett annat arbete, och känner att du vill ha ett aktivt arbete vid sidan av? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Nu söker vi drivna och engagerade terminalarbetare till vår kund i Göteborg. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting, men arbeta som uthyrd konsult hos kunden.
Arbetet innebär manuell sortering på brevterminal, vilket kräver att du är alert, noggrann och stresstålig. Arbetet sker främst på måndagar och fredagar 04:00-08:00, med chans till fler pass vid behov. Planerad start för tjänsten är i slutet på september och pågår till årsskiftet, med goda möjligheter till förlängning.
Då det inte går kollektivtrafik så tidigt ser vi gärna att du har tillgång till bil eller annat färdsätt.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell till tjänsten ser vi att du:
• Har annan huvudsaklig sysselsättning på 50%.
• Ha goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
• Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen kl 04:00
• Är kommunikativ och noggrann.
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
