Extrajobb som städare/lokalvårdare i Malmö
2025-08-28
Extrajobb som städare i Malmö - hjälp oss hålla rent och städat!
Vi söker dig som vill jobba deltid med städning av kontor och fastigheter runt om i Malmö. Ett perfekt jobb om du pluggar, har ett annat deltidsjobb eller vill ha ett extrajobb med fasta rutiner.
Dina uppgifter:
Städning av kontor, kök, konferensrum och toaletter
Städning i fastigheter och gemensamma utrymmen
Tömma papperskorgar och fylla på förbrukningsmaterial
Dammsuga, moppa och hålla rent så att lokalerna alltid känns välkomnande
Vem vi söker:
Du är noggrann, pålitlig och gillar att jobba självständigt. Har du erfarenhet av städning är det ett plus - annars lär vi dig!
Om jobbet:
Plats: Malmö
Omfattning: Deltid, flexibla tider (morgon eller kväll)
Start: Snarast
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750)
Onlinebemanning Jobbnummer
9480108