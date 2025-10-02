Extrajobb som Snöskottare
Montico HR Partner AB / Renhållningsjobb / Linköping Visa alla renhållningsjobb i Linköping
2025-10-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Linköping
*
Har du annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett extrajobb, är du dessutom en pigg & glad person? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker snöskottare för uppdrag i Linköping, du ska kunna jobba vardagar, kvällar och helger. Din anställning är hos Montico och du kommer bli uthyrd till en av Sveriges ledande bygg och anläggningsföretag.
Arbetssäsongen är från november 2025 till mars 2026.Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i en arbetsgrupp om cirka 20 personer och du rapporterar till närmsta chef vilka dagar och tider du kan jobba.
Vi söker dig som
Du som vill skotta snö under vintern ska vara villig och förmögen att jobba i alla väder, gärna vara fysisk stark då arbetet kan vara fysiskt krävande. Du passar alltid tider och ställer upp när jobbet väl dyker upp, även om du måste jobba mitt i natten.
Krav är B-körkort samt svenska i tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande, sök därför redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10894". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9537193