Extrajobb som lokalvårdare i Umeå!
2025-09-04
Är du student eller har en annan sysselsättning på minst 50% - och vill ha ett flexibelt jobb vid sidan av? Då kan detta vara precis vad du söker! Vi erbjuder ett extrajobb som enkelt går att kombinera med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning, samtidigt som du får värdefull erfarenhet och en rolig arbetsvardag.
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi lokalvårdare till vår samarbetspartner i Umeå, där du får en viktig roll i att skapa en ren, trygg och trivsam arbetsmiljö hos deras kund. Ditt arbete bidrar direkt till en säker och hälsosam miljö för både medarbetare och besökare - och uppskattas verkligen!
Du blir en del av ett företag som värdesätter din insats och erbjuder goda möjligheter till utveckling i din egen takt. Rollen är flexibel och passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier - du hoppar in vid behov och täcker upp när teamet behöver förstärkning. Arbetstider kan variera, men initialt mellan kl. 06:30-16:00 eller kl. 10:00-20:00.
Detta är ett konsultuppdrag. Det innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Utföra schemalagda städuppgifter i olika lokaler
• Säkerställa att alla ytor hålls rena och fräscha
• Ansvara för påfyllning av förbrukningsmaterial
• Täcka upp i reception när det behövs
• Bidra till en hälsosam och säker arbetsmiljö
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieutbildning alternativt pågående studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbetsuppgifter
• Kan uttrycka sig i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har B-körkort och bor/har anknytning till Umeå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och noggrann i ditt arbete
• Positiv och har god förmåga att samarbeta med andra
• Serviceinriktad och kan möta människor med ett leende
• Anpassningsbar och kan hantera förändringar i arbetet
• Bra på att följa instruktioner och hålla ett högt arbetstempo när det behövs
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en dynamisk organisation som värdesätter en ren och ordnad arbetsplats. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
