Extrajobb som kommunikationsassistent på Securitas
2026-04-27
Vill du få praktisk erfarenhet av kommunikation och arbeta nära en verksamhet i ständig digital utveckling? Hos Securitas får du möjlighet att vara med och utveckla internkommunikationen inom företagets europeiska IT-organisation.
Securitas är ett globalt säkerhetsföretag med verksamhet i många länder och en stark digital utveckling. Inom organisationens IT-funktion, SSE IT, arbetar team från flera delar av världen tillsammans för att utveckla och leverera tekniska lösningar som stödjer verksamheten.
I denna roll får du möjlighet att lära dig hur internkommunikation fungerar i en stor internationell IT-miljö och samtidigt bidra med egna idéer och initiativ.
Som kommunikationsassistent sköter du interna kommunikationsaktiviteter inom SSE IT och ser till att medarbetarna är informerade, engagerade och uppkopplade. I rollen arbetar du brett med internkommunikation och stöttar olika team inom organisationen med att nå ut med tydlig och engagerande information. Du tar fram material till interna möten, exempelvis presentationer och informationsutskick samt ansvarar för att uppdatera och underhålla SSE IT:s SharePoint-sida. Arbetet innebär också att bidra till genomförandet av kommunikationsplanen och skapa innehåll för interna plattformar.
Utöver detta samarbetar du med olika team och kommunikationsfunktioner inom IT och övriga delar av organisationen för att ta fram tydliga och visuellt tilltalande kommunikationsmaterial. Rollen ger även utrymme att komma med egna idéer och initiativ för hur interna kanaler och kommunikationsformat kan utvecklas och förbättras. Arbetet är praktiskt och varierat, där du får möjlighet att testa olika typer av kommunikationsuppgifter och bygga upp en portfölj av material du själv varit med och skapat.
Du kommer att vara anställd av oss på StudentConsulting men arbeta hos Securitas där du kan utgå från deras kontor i antingen Malmö eller Stockholm, men det finns även möjlighet att arbeta hemifrån. Du förväntas kunna arbeta ca 50%, där arbetet sker under kontorstider måndag till fredag. Dina arbetstider planeras tillsammans med arbetsgivaren och anpassas efter ditt schema och din tillgänglighet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är student och har intresse för kommunikation, skrivande och digitala kanaler
Har god förmåga att uttrycka dig i text och bild samt kan kommunicera i engelska obehindrat
Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office, särskilt PowerPoint, Word och SharePoint
Är strukturerad och noggrann med öga för detaljer
Är initiativtagande, nyfiken och villig att testa nya idéer
Är bekväm med att samarbeta med olika team och intressenter
Har du erfarenhet av kommunikation, sociala medier, teknik eller internkommunikation eller har kunskap om videoinnehåll eller enklare videoproduktion är detta meriterande.
Tjänsten passar dig som är student och vill få praktisk erfarenhet i en internationell organisation. I rollen får du inte bara praktisk erfarenhet av kommunikation i en global organisation, utan även möjlighet att driva egna initiativ och projekt. I tjänsten får du även stöd från team, handledning av kollegor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
