Extrajobb som frukostvärdinna/värd
Hotel Vanilla AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Vanilla AB i Göteborg
Hotel Vanilla är ett centralt beläget hotell i Göteborg med fokus på personlig service och trivas atmosfär. Vi erbjuder boende i unik miljö och strävar alltid efter att ge våra gäster ett varmt och professionellt bemötande. Hos oss är det nära mellan kollegor , beslut och gäster - och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Nu söker vi en frukostvärdinna för varannan helg. Tjänsten innebär enklare tillredning och servering av frukostbuffé, att vara behjälplig frukostgäster, efterstädning och förberedelser till nästa dag.
Vi söker dig som:
är morgonpigg och har ett naturligt leende
är varm, uppmärksam och tycker om att möta människor
är självgående och ser vad som behöver göras
är noggrann och gillar ordning och struktur
kan hålla tempo utan att bli stressad
gärna tar egna initiativ för att skapa en trivsam miljö
Dina arbetstider helg är kl 7-12.30 (det kan bli längre pass vid hög beläggning).
Du har förtur till sommarjobb.
Hoppas att du vill jobba hos oss! Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@hotelvanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärdinna". Arbetsgivare Hotel Vanilla AB
(org.nr 556518-6839)
Kyrkogatan 38 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Vanilla AB, Hotel Jobbnummer
9757877