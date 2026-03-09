Extrajobb som delikatess - Malmö
Om tjänsten: Vi söker dig som vill arbeta extra som delikatessmedarbetare i livsmedelsbutiker runtom i Malmö regionen. Du kommer att vara anställd som ambulerande butikskonsult, vilket innebär att du hoppar in och stöttar våra kunder vid behov. Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill ha varierande arbetsuppgifter, gillar kundkontakt och har ett intresse för mat och livsmedel.
Arbetsuppgifter: Som konsult arbetar du i butikens manuella delikatessdisk där du hanterar och säljer charkuterier, ost, färdigmat och andra delikatessvaror. Arbetet innebär kundservice, påfyllning, uppläggning och att hålla disken fräsch och inbjudande enligt butikens hygienregler och rutiner. Viss kassahantering eller varuplock kan också förekomma beroende på butikens behov.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från arbete i delikatessdisk är meriterande, men inte ett krav.
Erfarenhet från butik, kassaarbete eller varuplock, gärna på ICA, Coop, Willys, Hemköp eller City Gross.
Du är noggrann, stresstålig och har känsla för god service.
Du är flexibel, självgående och trivs med att hoppa in där det behövs.
God svenska i tal.
Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Personliga egenskaper: Du är positiv, serviceminded och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du bemöter kunder professionellt och är mån om att ge dem en positiv upplevelse i butiken. Som ambulerande konsult har du lätt för att anpassa dig till nya miljöer och rutiner - du tar ansvar och levererar alltid enligt hög standard
Anställningsform:
Extra - Vi erbjuder arbete för dig som är student eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka så det passar dig perfekt som studerar eller arbetar vid sidan om.
Om Storeupport by Job&talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
