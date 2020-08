Extrajobb som chaufför/produktionsmedarbetare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Burlöv

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Burlöv2020-08-26Nu söker vi dig som studerar och vill ha ett fysiskt och varierande extrajobb i Malmö och arbeta med produktion och som chaufför till vår kund? Är du effektiv, hjälpsam och serviceinriktad? Läs då vidare!Vi söker nu produktionspersonal samt chaufförer vår kund som ligger placerat i Arlöv. Vår kund är ett B2B-företag specialiserat på uthyrning, tvätt- och bytesservice av entré- och logomattor. Ett tryggt och framgångsrikt företag med starkt miljöfokus som idag finns verksamt i Skåne, Småland, Blekinge, Halland, Stockholm, Göteborg, Norrbotten och Polen.Du kommer främst arbeta som chaufför och då både hämta och leverera mattor till företagets olika kunder.Du kommer också ingå i produktionen för mattvätten där det förekommer olika sorter arbetsuppgifter, bland annat maskinskötsel, fyra stationer i produktionen som man ska lära sig men utöver det ska man även vara behjälplig åt sidoprojekt.Du kommer vara anställd som konsult av StudentConsulting och utföra arbetet hos vår kund. Arbetstiderna är främst på dagtid.2020-08-26För att vara aktuell för denna tjänsten ser vi att du:Studerar på minst 50% på högskola eller komvux.Är tillgänglig för arbete på dagtid runt 2 vardagar i veckan.Har B-körkort.Tar dig an arbetsuppgifter med en positiv inställning och med ett strukturerat arbetssätt.Trivs med fysiska arbetsuppgifter.Låter detta som något för dig? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsten planeras att tillsättas snarast.Sökord: Produktion, produktionsmedarbetare, maskinoperatör, maskinist, maskinskötare, budbilschaufför, chaufför, lagerarbete.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-14Studentconsulting Sweden AB (Publ)5334618