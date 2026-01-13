Extrajobb som brevbärare med start omgående!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Sollefteå Visa alla brevbärarjobb i Sollefteå
2026-01-13
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sollefteå
, Kramfors
, Mark
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Är du student eller har en deltidsanställning om minst 50% och letar efter ett extra jobb! Tycker du om att röra på dig samt arbetar både effektivt och noggrant? Vi har ett perfekt extrajobb för dig som är ordningsam och serviceinriktad!
Tjänsten är ett extrajobb som brevbärare runt om i Ramsele där arbetstiderna är förlagda på dagtid under vardagar. Start för tjänsten är omgående och inleds med 1 veckas introduktion. Uppdraget innebär att du är anställd hos oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult till PostNord.
I arbetet som brevbärare kommer du att sortera och distribuera brev, tidningar och direktreklam till hushåll i Ramsele. B-körkort är därför ett krav för denna tjänst. Utdelningen sker med bil. Du som söker har goda kunskaper i Svenska i såväl tal som skrift, detta är en förutsättning för att kunna utföra jobbet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar eller har en deltidsanställning om minst 50%. Du som söker tjänsten är en serviceinriktad, självgående och flexibel person som är öppen för att arbeta med olika typer av uppgifter och inte främmande för att hoppa in med kort varsel. Då arbetet är stressigt och har hög arbetsbelastning så är det viktigt att du trivs att jobba i ett högt tempo. Du gillar att träffa människor och är fysisk aktiv. Vi ser gärna att du studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 % och har ett flexibelt schema med möjlighet att planera din egen tid. Tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Storgatan 39 (visa karta
)
881 30 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9682399