Extrajobb som administratör i Uppsala!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-08-15
Vi söker nu en strukturerad och nyfiken student som vill arbeta extra vid sidan av studierna som administratör!
Vi söker dig som studerar och vill få mer administrativ erfarenhet. Vår kund är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar banbrytande lösningar för att studera proteininteraktioner. Det är ett växande företag som är baserat i Uppsala som arbetar med avancerad vävnadsanalys. Företaget arbetar bland annat med metoder som inkluderar färgning av celler och vävnader samt analysverktyg för att visualisera specifika proteiner. Som administratör blir du en nyckelperson i att hålla ordning och effektivitet i interna processer. Rollen är bred och innebär både praktiska och koordinerande arbetsuppgifter i nära samarbete med forskare och ledning.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Organisera och kategorisera företagets databas.
• Hantera resebokningar och flyg.
• Assistera vid fakturafrågor.
• Granska avtal med fokus på slutdatum och kvalitet.
• Arbeta i SharePoint för dokument- och informationshantering.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos oss på StudentConsulting, men kommer arbeta som konsult hos vår kund på deras kontor i Uppsala. Vi söker dig som är tillgänglig för arbete 2-3 veckodagar. Tjänsten beräknas starta omgående och sträcker sig cirka sju månader framåt med viss möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
• Dig som studerar en eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet och har minst ett år kvar av dina studier.
• Dig som har erfarenhet av administration - kunskap inom ekonomi och juridik är meriterande.
• Dig som är administrativt lagd, strukturerad och ordningsam.
• Dig som talar och skriver flytande i svenska samt besitter goda kunskaper i engelska.
• Meriterande om du har vana av att arbeta i digitala verktyg, gärna SharePoint.
Vidare ser vi att du är pålitlig och noggrann, men också initiativtagande. Frågar när något är oklart och bidrar med energi, karisma och kreativitet. Du kommer bli en del av ett innovativt forskningsnära företag som bidrar till viktig medicinsk utveckling.
Låter det som en tjänst för dig! Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
