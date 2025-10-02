Extrajobb Servis Hotel & Restaurang Moskogen
Leksand Resort AB / Servitörsjobb / Leksand Visa alla servitörsjobb i Leksand
2025-10-02
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hos oss får du arbeta med allt från in- och utcheckning och bufféservering till kassahantering och merförsäljning - alltid med gästens upplevelse i fokus. Vi erbjuder en omväxlande arbetsmiljö i natursköna omgivningar där du blir en del av en anrik hotell- och restaurangverksamhet med hjärta, tradition och framtidstro.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Servering
In- och utcheckning
Kassa
Merförsäljning
Påfyllning av buffé
Städ, plock och disk
Till viss del cateringPubliceringsdatum2025-10-02Profil
För att lyckas som serveringspersonal hos oss har du minst 1 års erfarenhet av yrket i en liknande verksamhet. Vi förväntar oss att du är ansvarstagande och flexibel i ditt arbete. Du är prestigelös och jobbar bra i team. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska. Det är meriterande om du har dryckeskunskap samt erfarenhet av bokningssystemet Compusoft.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Tjänsten är en behovsanställning vilket innebär att du rycker in när det behövs, främst under perioder med högre belastning som under jultider med julbord och evenemang. Arbetspassen kan ofta komma med kort varsel, beroende på bokningsläge och oförutsedda händelser såsom sjukfall. Flexibilitet är därför viktigt, liksom viljan att hoppa in där det behövs i hotellets dagliga drift. Arbetstider varierar efter hotellets öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Visita-HRF Gröna riksavtalet.Om företaget
Moskogen är ett anrikt hotell med både personlighet och hjärta som tagit emot gäster sedan 1950-talet. Hotellet ligger strax utanför centrala Leksand med lingonris och skogen runt hörnet. Moskogen erbjuder klassiska matupplevelser, boende i mysiga timrade hotellstugor samt möjligheter till avkoppling och träning. Hotellet är även en inspirerande miljö för möten och evenemang. Moskogen är helt enkelt en rogivande hotellupplevelse i Leksand i hjärtat av Dalarna.
Moskogen är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring där även Leksand Sommarland, stugbyn och campingen på femstjärniga Leksand Resort samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan ingår. Leksand Resort ägs sedan mars 2022 av Sveriges ledande campingkoncern First Camp. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577) Kontakt
Marit Anngård marit.anngard@moskogen.com Jobbnummer
9536908