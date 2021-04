Extrajobb samt sommarjobb som lageroperatör! - Adecco Sweden AB - Lagerjobb i Linköping

Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Linköping2021-04-062021-04-06När du jobbar extra hos vår kund i Linköping kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av truckkörning, ordersammanställning, plock av gods från kundorder samt att agera operatör av hanteringsautomationen. Vidare kommer din dag bestå av lastning/lossning, kontroller samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett lager.För att vara aktuell för extrajobb krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.Du arbetar på ett kyllager, med en arbetstemperatur på +2-4oC, beläget i Tornby.Arbetstiderna kan variera men merparten av arbetspassen är förlagda dagtid mån-fre.Tjänsten som lageroperatör är ett konsultuppdrag med start omgående. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. För att du ska vara aktuell för tjänsten krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.Om digFör att lyckas i ditt arbete hos vår kund ser vi att du som person är serviceinriktad, positiv och har förmågan att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter. Vidare är det viktigt att du också är noggrann och kvalitetsmedveten samt att du har lätt för att samarbeta med andra.Du som söker har truckkörkort A+B samt goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. God datavana och ett intresse och förståelse för tekniska lösningar är meriterande då anläggningen delvis är automatiserad med tekniska lösningar. Kunskap i logistiksystem samt erfarenhet av arbete inom livsmedelsindustrin eller detaljhandeln är meriterande.För att kvalificera dig för tjänsten vill vi att du kan jobba 2-3 dagar i veckan samt är tillgänglig för att jobba heltid under sommaren, v. 25-32.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Tove Bohlin via 010 - 173 73 00Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!Sökord: Lageroperatör, lager, lagermedarbetare, logistik, Linköping, AdeccoVaraktighet, arbetstidDeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-06Adecco Sweden AB5672199